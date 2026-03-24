Na Wspólnej, odcinek 4187: Łukasz szokuje Kalinę informacją, że wciąż posiada ich intymne nagranie - ZDJĘCIA

Poprzedni odcinek serialu "Na Wspólnej" zaserwował fanom prawdziwy rollercoaster emocji i skomplikowanych relacji. Napięcie między Olą a Mariuszem sięgnęło zenitu, gdy jego zazdrość doprowadziła do konfrontacji matki Czerskiego z Zimińskimi. Równie niespokojnie było u Remka, który przerażony opieką nad Oliwką, musiał wysłuchać gorzkiego kazania od własnej matki. W międzyczasie Brygida pomagała Ilonie w pracy, a ta podejrzewała, że unikanie bliskości przez pewnego policjanta to kwestia kompleksów. Jednak największy dramat rozegrał się w szpitalu, gdzie odkryto, że to doktor Górska jest nosicielką gronkowca, stawiając tym samym przyszłość oddziału Kamila pod ogromnym znakiem zapytania. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje pytanie, jakie konsekwencje przyniosą kolejne dni.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Na Wspólnej" odc. 4187 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie dramatyczne wydarzenia w domu Kamila, gdzie wizyta Boski w celu opieki nad wnuczką zakończy się niebezpiecznym incydentem. Zdezorientowana profesor Agier, nie rozpoznając kobiety, zaatakuje ją nożycami, wywołując ogromne zamieszanie. W szpitalu natomiast Antek zdecyduje się na szczere wyznanie, przyznając, że zlekceważył procedury higieniczne przed operacją i dodatkowo dotykał rany, ryzykując własnym życiem. Tymczasem matka Brygidy rozpoczyna pracę jako sprzątaczka u Ziębów i potajemnie zobowiązuje się pomóc rodzicom Remka w przekonaniu młodej pary do przeprowadzki na wieś. W sferze uczuciowej również nie zabraknie wstrząsów: Klusek w końcu ujawni Brygidzie szokującą przyczynę swoich intymnych problemów, a Kasia, mimo powrotu do Darka, zapowie otwartą walkę z Kaliną, podczas gdy Łukasz zszokuje żonę Tadka informacją, że wciąż posiada ich wspólne intymne nagranie.

"Na Wspólnej" odc. 4187 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością oczekują na rozwój przedstawionych wątków, które zapowiadają kolejną dawkę silnych emocji. Nadchodzące wydarzenia mogą na nowo zdefiniować relacje między bohaterami i wprowadzić nieoczekiwane zwroty akcji. Warto już teraz zaplanować sobie wieczór, aby nie przegapić najnowszych losów mieszkańców ulicy Wspólnej. Premierowy odcinek 4187 serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany we wtorek, 31 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w domach milionów Polaków, opowiadając historię przyjaźni zrodzonej w domu dziecka, która stała się fundamentem dla kilku pokoleń. Losy rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów splatają się na tytułowej ulicy, tworząc opowieść o więziach często silniejszych niż te wynikające z pokrewieństwa. To właśnie ta unikalna mieszanka codziennych problemów, wielkich dramatów i wzruszających chwil sprawia, że widzowie tak chętnie śledzą kolejne perypetie swoich ulubionych bohaterów. Za sukcesem produkcji od lat stoi plejada znakomitych polskich aktorów: