Na Wspólnej, odcinek 4188: Pensjonat Hofferów staje w ogniu! Radosne zaręczyny Teresy i Edwarda zamieniają się w koszmar - ZDJĘCIA

2026-03-25 7:46

W 4188. odcinku „Na Wspólnej” szykujcie się na prawdziwy rollercoaster emocji! Radosna impreza zaręczynowa u Hofferów zostanie brutalnie przerwana przez pożar, który zagrozi życiu wszystkich gości. Tymczasem w firmie Lucy dojdzie do ostrej konfrontacji, a Cieślikowie będą musieli stawić czoła medialnej nagonce. Ten odcinek z pewnością wbije was w fotel!

Tomasz Urbanek, aktor znany z roli w serialu Na Wspólnej, ubrany w elegancką marynarkę i jasną koszulę, patrzy prosto w obiektyw, stojąc na tle delikatnie oświetlonej ściany. Zdjęcie w kontekście dramatycznych wydarzeń w pensjonacie Hofferów znajdziesz na Super Seriale.

Autor: Tomasz Urbanek Tomasz Urbanek, aktor znany z roli w serialu "Na Wspólnej", ubrany w elegancką marynarkę i jasną koszulę, patrzy prosto w obiektyw, stojąc na tle delikatnie oświetlonej ściany. Zdjęcie w kontekście dramatycznych wydarzeń w pensjonacie Hofferów znajdziesz na Super Seriale.

Fani z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo poprzedni odcinek serialu "Na Wspólnej" obfitował w dramatyczne zwroty akcji. Sytuacja stała się niezwykle niebezpieczna, gdy zdezorientowana profesor Agier zaatakowała nożycami Boską, która przyszła zająć się wnuczką. W szpitalu z kolei Antek przyznał się do zlekceważenia procedur przed operacją, czym naraził swoje życie. Prywatne zawirowania również dały o sobie znać – Klusek wreszcie wyznał Brygidzie prawdę o swoich intymnych problemach, a Kasia, mimo powrotu do Darka, zapowiedziała walkę z Kaliną. Na domiar złego Łukasz ujawnił żonie Tadka, że nie skasował ich kompromitującego nagrania. Wygląda na to, że bohaterowie znaleźli się na prawdziwym rozdrożu. Czego zatem możemy spodziewać się dalej?

"Na Wspólnej" odc. 4188 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie dramatyczne wydarzenia w pensjonacie Hofferów. Wszystko zacznie się od niebezpiecznego incydentu na drodze, gdy Boska omal nie zderzy się z samochodem mężczyzny, którego Roman wcześniej zgłosił za nielegalne wyrzucanie śmieci. W tym samym czasie w pensjonacie trwa radosna atmosfera – Teresa i Edward celebrują swoje zaręczyny, a Honorata z zapałem planuje ich ślub. Niestety, sielankę przerwie nagły alarm przeciwpożarowy, a budynek szybko stanie w płomieniach, zmuszając przerażonych Hofferów do ewakuacji gości. Równolegle Michał zdecyduje się wesprzeć Lucy, oferując inwestycję w jej firmę, co głęboko ją poruszy, jednak jej radość zostanie brutalnie przerwana przez upokorzenie ze strony Baliszewskiego, a Cieślikowie będą musieli zmierzyć się z medialną nagonką i brakiem postępów w śledztwie.

"Na Wspólnej" odc. 4188 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się, aby zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów w obliczu tak dramatycznych wydarzeń. Pełen emocji odcinek z pewnością dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń i odpowiedzi na nurtujące pytania. Ci, którzy nie chcą przegapić kluczowych momentów, powinni zarezerwować sobie czas w środowy wieczór. Premierowa emisja 4188. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się w środę, 1 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

Na Wspólnej, odcinek 4188: Pożar w pensjonacie Hofferów! Goście muszą uciekać z płonącego budynku Tomasz Urbanek
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię nierozerwalnej przyjaźni zrodzonej w domu dziecka. To właśnie obietnica złożona przez grupę przyjaciół stała się fundamentem ich wspólnego życia w domu przy tytułowej ulicy. Przez lata śledzimy losy rodzin Ziębów, Brzozowskich i Hofferów, obserwując, jak ich więzi stają się silniejsze niż więzy krwi, tworząc fundament dla kolejnych pokoleń. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
  • Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
  • Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
  • Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
  • Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
  • Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
  • Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
  • Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
  • Sonia Mietielica (jako Anka)
  • Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
  • Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
  • Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
  • Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
  • Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)

