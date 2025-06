Na Wspólnej. Wstrząs w życiu Kasi. To nie przypadek, że uczeń Leon znów jest tak blisko niej - WIDEO, ZDJĘCIA

Nieszczęśliwa miłość Leona do Kasi w "Na Wspólnej" zmieniła się w obsesję!

Powrót Leona do "Na Wspólnej" i jego ponowne wkroczenie do życia Kasi Żbik nie zwiastuje niczego dobrego. Przeciwnie!

Przypomnijmy, że rok temu w "Na Wspólnej" uczeń Kasi, który zakochał się w niej bez pamięci, niestety bez wzajemności. Ta miłość przerodziła się w obsesję, kiedy uzdolniony plastycznie Leon zaczął malować akty Kasi. Długo nie mógł sobie poradzić z odrzuceniem, z tym, że śliczna nauczycielka plastyki ma męża.

Jakby tego było mało "rywalką" Kasi została uczennica Mia (Oliwia Ogorzelska). Jak tylko zauważyła, że chłopak jest zainteresowany nauczycielką, zemściła się na Kasi, zaatakowała ją w szkole ostrym nożem. Do akcji wkroczyła policja! Zgodnie z przebiegiem tragicznego wydarzenia Kasia zeznała, że stała się ofiarą ataku Mii. Natomiast uczennica okłamała policjantów utrzymując, że to nauczycielka zazdrosna o Leona, w którym się podkochuje zaatakowała ją nożem. Jej kłamstwo właśnie potwierdził Leon.

W efekcie Kasia latem zeszłego roku w "Na Wspólnej" została oskarżona o uwiedzenie ucznia i atak na jego dziewczynę. Nawet Darek odwrócił się wtedy od żony, którą wcześniej ostrzegał przed Leonem.

Miesiąc temu w "Na Wspólnej" Leon znów wkroczył do życia Kasi, która nie mogła uwierzyć własnym oczom, że dziadek Włodek zatrudnił go w barze na osiedlu. Co prawda były uczeń zapewnił Kasię, że chodzi mu tylko o pracę, że nie chce wracać do tego, co zaszło, ale trudno mu wierzyć.

Czy Kasia w "Na Wspólnej" znów będzie miała problemy przez Leona?

Nic dziwnego, że Kasię ogarnął niepokój, że obecność Leona w pobliżu to nie przypadek, że tak naprawdę chodzi mu o nią... Czy obawy żony Darka potwierdzą się? Julia Chatys na planie serialu udzieliła wywiadu, w którym uchyliła rąbka tajemnicy, jak ten wątek potoczy się dalej.

Na Wspólnej. Wstrząs w życiu Kasi Żbik! Wróci uczeń, który sprowadził na nią problemy

- To jest taki znak zapytania. Trochę tego nie wiemy. Szok był ewidentny i chyba jasny. Bo de facto widzieliśmy się ostatnio, powiedzmy pół roku wstecz na policji, gdzie też Leon zeznawał przeciwko Kasi. Potem faktycznie zaprosiłam go, żeby dalej chodził na lekcje. Byłam też przy tym bardzo wzruszona, więc dałam mu drugą szansę. Ale myślę, że sytuacja, że Leon jako kelner w barze u moich dziadków, to było za blisko, dlatego tak tąpnęło moją bohaterką, że są jakieś granice i trochę wprowadziło ją w niepokój. A jak to się dalej potoczy, jeszcze szczerze tego nie wiem, ale na pewno jest to niepokojące... - powiedziała Chatys.

Czy Leon sprowadzi problemy na Kasię w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej", które będą emitowane w wakacje? Chłopak przeprosił za to, że pogrążył ją zeznaniami po ataku Mii. Wyznał też, że bardzo potrzebuje tej pracy. Żona Żbika mu odpuściła, ale czas pokaże czy nie popełniła kolejnego błędu.