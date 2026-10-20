"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

W poprzednim odcinku Klusek przekazał Cieślikom, że śledztwo w sprawie włamania do piwnicy ich sąsiadki zostaje zamknięte. Monika i Damian dowiedzieli się, że pani Janina straciła rodzinne pamiątki. Kajtek wracał ze szkoły, gdy zobaczył mężczyznę włamującego się do mieszkania sąsiadki. Chwilę później znalazł panią Janinę nieprzytomną na podłodze. Tymczasem Kalski zatrzymał córkę w drodze do szkoły i oznajmił, że wracają do domu. W samochodzie siedziała także Ewelina. Weronika usłyszała od syna, że Jagoda się wyprowadziła, więc pojechała do szpitala. Tam odkryła, że Kalska wypisała się na własne żądanie. Roztocka zjawiła się potem pod domem Kalskich i zapowiedziała Gregowi, że nie odejdzie, dopóki nie porozmawia z jego żoną. Roman przekazał Włodkowi złe informacje o Dorocie, ale Zięba nie uwierzył, że kobieta mogła zabić męża dla majątku. Hoffer poprosił Bogdana, by dyskretnie ją sprawdził. Sam nabrał jeszcze większych podejrzeń, gdy zobaczył Włodka wręczającego Elenie pieniądze. Co wydarzy się dalej?

„Na Wspólnej” odcinek 4302 - streszczenie

Lew spotka w szpitalu Grega, który chce wykorzystać urlop, by jak najszybciej wrócić do pracy. Roztocka pojedzie do Eweliny, która wróciła do brutalnego męża. Będzie błagać ją, by ratowała siebie i córkę, ale ich rozmowę przerwie przyjazd Grega. Mężczyzna siłą odciągnie Weronikę od żony i zagrozi jej śmiercią. W tym samym czasie Judyta spędzi noc z Fabianem. Z radością powie mu, że zarząd stacji zatwierdził jej program. Chwilę później Fabian odkryje w jej telefonie termin chemioterapii synka i powiadomi szefa, że Judyta może nie udźwignąć projektu. Gwiazdor zaproponuje, że poprowadzi program razem z Martą. Kajtek będzie martwił się o napadniętą sąsiadkę, ale dochowa obietnicy milczenia w tej sprawie. Zapyta rodziców, czy można wykupić połowę czyjegoś mieszkania. Niedługo potem Monika zobaczy, jak pani Janina przepędza mężczyznę, który chciał odkupić połowę jej lokalu za grosze.

„Na Wspólnej” odcinek 4302 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4302 odcinek „Na Wspólnej” będzie można obejrzeć w środę, 28 października 2026 roku, w TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:15. Tego wieczoru Weronika znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich codzienność wypełniają rodzinne sprawy, związki i problemy w pracy. Bohaterowie mierzą się też z konfliktami, chorobami, zdradami oraz powrotami osób z przeszłości. Losy kilku powiązanych rodzin splatają zwykłe sprawy z dramatycznymi wydarzeniami, które zmieniają ich relacje. W serialu występują m.in.:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg