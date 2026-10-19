W poprzednim odcinku Krystian i Karol zajęli się Ewą. Wprowadzili zdrową dietę, plan treningów i zadbali o jej odpoczynek. Krystian zastępował też matkę w Barbarianie i robił tam porządki, nie wiedząc, że szykuje mu ona niespodziankę. Kacper przeprosił Marysię za zazdrość, ale wciąż nie mógł pogodzić się z tym, że nagłe pojawienie się Pawła pokrzyżowało ich starania o dziecko. Gdy Marysia poprosiła go o czas, Kacper zaczął obmyślać przewrotny plan. Janek chciał zjednać sobie synów Kingi, więc zdobył bilety na koncert popularnego zespołu. Maciek był zachwycony, a reakcja Tomka okazała się zaskakująca. Co wydarzy się dalej?

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA

„Pierwsza miłość” odcinek 4273 - streszczenie

Karol wezwie wszystkich pracowników na niespodziewane rozmowy. Brian, Artur, Oskar i Kalina zaczną obawiać się zwolnień, ale to, co usłyszą, okaże się jeszcze bardziej wstrząsające. Zbiórka na leczenie Szymona nie przyniesie rezultatów. Marta desperacko zacznie szukać sposobu, by nadać jej rozgłos, a Laura zaangażuje w pomoc Łukasza. Szymon nie będzie wiedział o ich staraniach i dowie się o wszystkim w najmniej odpowiednim momencie. Janek zobaczy, że Kindze coraz trudniej znieść konflikt między nim a chłopcami. Ponownie spróbuje dogadać się z Tomkiem, lecz niespodziewanie dostanie cios.

„Pierwsza miłość” odcinek 4273 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4273. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku, o godzinie 18:00. Serial będzie można obejrzeć na antenie Polsatu. Informacji o ewentualnej powtórce warto szukać w aktualnej ramówce stacji.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany na antenie Polsatu od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i Wadlewie, a losy rodzin, przyjaciół i sąsiadów przeplatają się tam z relacjami zawodowymi oraz uczuciowymi. W serialu nie brakuje romansów, rozstań, powrotów, zdrad, rodzinnych tajemnic i nagłych zwrotów akcji. Miejski Wrocław kontrastuje z bardziej swojskim Wadlewem, gdzie obok dramatów pojawiają się również lżejsze wątki. Codzienne problemy bohaterów mieszają się z kryminalnymi intrygami i trudnymi decyzjami. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Marek Pyś jako Zenon Łazanek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski

Anna Pentz jako Anna Kowalik

Magdalena Wróbel jako Dorota Marska

Marta Chodorowska jako Marzena Lisiak

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Rafał Kwietniewski jako Bartosz Miedzianowski

Paweł Okoński jako Marian Śmiałek

Magdalena Wieczorek jako Kalina Adamczyk