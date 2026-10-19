Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4273

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-10-19 8:16

W 4273. odcinku „Pierwszej miłości” Janek znów spróbuje porozumieć się z Tomkiem. Zależy mu na tym także ze względu na Kingę, która coraz gorzej znosi konflikt między nim a synami. Rozmowa przybierze jednak zupełnie nieoczekiwany obrót. Tymczasem Karol zwoła pracowników na pilne rozmowy, które wywołają wśród nich spory niepokój.

W poprzednim odcinku Krystian i Karol zajęli się Ewą. Wprowadzili zdrową dietę, plan treningów i zadbali o jej odpoczynek. Krystian zastępował też matkę w Barbarianie i robił tam porządki, nie wiedząc, że szykuje mu ona niespodziankę. Kacper przeprosił Marysię za zazdrość, ale wciąż nie mógł pogodzić się z tym, że nagłe pojawienie się Pawła pokrzyżowało ich starania o dziecko. Gdy Marysia poprosiła go o czas, Kacper zaczął obmyślać przewrotny plan. Janek chciał zjednać sobie synów Kingi, więc zdobył bilety na koncert popularnego zespołu. Maciek był zachwycony, a reakcja Tomka okazała się zaskakująca. Co wydarzy się dalej?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4273 - streszczenie

Karol wezwie wszystkich pracowników na niespodziewane rozmowy. Brian, Artur, Oskar i Kalina zaczną obawiać się zwolnień, ale to, co usłyszą, okaże się jeszcze bardziej wstrząsające. Zbiórka na leczenie Szymona nie przyniesie rezultatów. Marta desperacko zacznie szukać sposobu, by nadać jej rozgłos, a Laura zaangażuje w pomoc Łukasza. Szymon nie będzie wiedział o ich staraniach i dowie się o wszystkim w najmniej odpowiednim momencie. Janek zobaczy, że Kindze coraz trudniej znieść konflikt między nim a chłopcami. Ponownie spróbuje dogadać się z Tomkiem, lecz niespodziewanie dostanie cios.

„Pierwsza miłość” odcinek 4273 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4273. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku, o godzinie 18:00. Serial będzie można obejrzeć na antenie Polsatu. Informacji o ewentualnej powtórce warto szukać w aktualnej ramówce stacji.

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„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany na antenie Polsatu od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i Wadlewie, a losy rodzin, przyjaciół i sąsiadów przeplatają się tam z relacjami zawodowymi oraz uczuciowymi. W serialu nie brakuje romansów, rozstań, powrotów, zdrad, rodzinnych tajemnic i nagłych zwrotów akcji. Miejski Wrocław kontrastuje z bardziej swojskim Wadlewem, gdzie obok dramatów pojawiają się również lżejsze wątki. Codzienne problemy bohaterów mieszają się z kryminalnymi intrygami i trudnymi decyzjami. W serialu występują m.in.:

  • Aneta Zając jako Marysia
  • Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
  • Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
  • Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
  • Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
  • Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
  • Karol Strasburger jako Karol Weksler
  • Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
  • Lech Dyblik jako Roman Kłosek
  • Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
  • Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
  • Marek Pyś jako Zenon Łazanek
  • Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski
  • Anna Pentz jako Anna Kowalik
  • Magdalena Wróbel jako Dorota Marska
  • Marta Chodorowska jako Marzena Lisiak
  • Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
  • Rafał Kwietniewski jako Bartosz Miedzianowski
  • Paweł Okoński jako Marian Śmiałek
  • Magdalena Wieczorek jako Kalina Adamczyk
Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4273
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