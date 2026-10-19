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W poprzednim odcinku Krystian i Karol zajęli się Ewą. Wprowadzili zdrową dietę, plan treningów i zadbali o jej odpoczynek. Krystian zastępował też matkę w Barbarianie i robił tam porządki, nie wiedząc, że szykuje mu ona niespodziankę. Kacper przeprosił Marysię za zazdrość, ale wciąż nie mógł pogodzić się z tym, że nagłe pojawienie się Pawła pokrzyżowało ich starania o dziecko. Gdy Marysia poprosiła go o czas, Kacper zaczął obmyślać przewrotny plan. Janek chciał zjednać sobie synów Kingi, więc zdobył bilety na koncert popularnego zespołu. Maciek był zachwycony, a reakcja Tomka okazała się zaskakująca. Co wydarzy się dalej?
„Pierwsza miłość” odcinek 4273 - streszczenie
Karol wezwie wszystkich pracowników na niespodziewane rozmowy. Brian, Artur, Oskar i Kalina zaczną obawiać się zwolnień, ale to, co usłyszą, okaże się jeszcze bardziej wstrząsające. Zbiórka na leczenie Szymona nie przyniesie rezultatów. Marta desperacko zacznie szukać sposobu, by nadać jej rozgłos, a Laura zaangażuje w pomoc Łukasza. Szymon nie będzie wiedział o ich staraniach i dowie się o wszystkim w najmniej odpowiednim momencie. Janek zobaczy, że Kindze coraz trudniej znieść konflikt między nim a chłopcami. Ponownie spróbuje dogadać się z Tomkiem, lecz niespodziewanie dostanie cios.
„Pierwsza miłość” odcinek 4273 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4273. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku, o godzinie 18:00. Serial będzie można obejrzeć na antenie Polsatu. Informacji o ewentualnej powtórce warto szukać w aktualnej ramówce stacji.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany na antenie Polsatu od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i Wadlewie, a losy rodzin, przyjaciół i sąsiadów przeplatają się tam z relacjami zawodowymi oraz uczuciowymi. W serialu nie brakuje romansów, rozstań, powrotów, zdrad, rodzinnych tajemnic i nagłych zwrotów akcji. Miejski Wrocław kontrastuje z bardziej swojskim Wadlewem, gdzie obok dramatów pojawiają się również lżejsze wątki. Codzienne problemy bohaterów mieszają się z kryminalnymi intrygami i trudnymi decyzjami. W serialu występują m.in.:
- Aneta Zając jako Marysia
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Lech Dyblik jako Roman Kłosek
- Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
- Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
- Marek Pyś jako Zenon Łazanek
- Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski
- Anna Pentz jako Anna Kowalik
- Magdalena Wróbel jako Dorota Marska
- Marta Chodorowska jako Marzena Lisiak
- Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
- Rafał Kwietniewski jako Bartosz Miedzianowski
- Paweł Okoński jako Marian Śmiałek
- Magdalena Wieczorek jako Kalina Adamczyk