Ostatnie odcinki "Na Wspólnej" dały mieszkańcom kamienicy mocno w kość i wystawiły wielu bohaterów na próbę. Przemoc w małżeństwie Kalskich skończyła się dramatem, a odtrącona kobieta została bez dachu nad głową i bez wsparcia męża. Krzysztof Smolny żył w strachu o Basię, a wieść o znalezionych w parku zwłokach o mało nie doprowadziła go do obłędu. Włodek Zięba miał kryzys w barze, a dopiero przypadkowe spotkanie na mieście dało mu trochę spokoju. To wszystko tylko pogłębiło napięcie, z którym bohaterowie muszą sobie radzić. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?

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Na Wspólnej odc. 4274 - streszczenie

Smolny wierzy, że lada moment odzyska żonę, bo policja zatrzymuje Jana Rybę i przesłuchuje go w sprawie porwania. Zatrzymany idzie jednak w zaparte i upiera się, że nie ma z porwaniem nic wspólnego. Basia wciąż jest więziona w piwnicy. Kiedy słyszy porywacza, udaje nieprzytomną. Gdy mężczyzna podchodzi bliżej, Basia rzuca się na niego i zdziera mu z głowy kominiarkę. Po chwili zamiera, bo doskonale zna tę twarz. Kluskowa zaczyna śledzić Bożydara. Tymczasem Danuta z wypiekami na twarzy czyta erotyczną powieść Bednarczuka. Rafał niepokoi się o Teresę. Widzi, że nocami siedzi przy komputerze i po pracy gdzieś znika. Nie ma pojęcia, że Teresa pomaga Januszowi w przygotowaniach do matury.

Na Wspólnej odc. 4274 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dla wielu widzów "Na Wspólnej" to stały punkt dnia, bo nie chcą przegapić żadnego zwrotu akcji. Serial od lat trzyma swoje miejsce w ramówce, a nowe odcinki można oglądać o stałej porze. Jeśli chcecie zobaczyć, kogo rozpoznała Basia, zarezerwujcie sobie czas w środę wieczorem. Odcinek pokaże TVN. Odcinek 4274 zostanie wyemitowany 9 września 2026 roku o godzinie 20:15.

Na Wspólnej - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne życie i problemy mieszkańców ulicy Wspólnej. Fabuła kręci się wokół kilku rodzin i ich codziennych spraw, od romansów po konflikty w pracy i powroty do dawnych historii. Serial miesza klimat telenoweli i dramatu, dzięki czemu może prowadzić wiele wątków równolegle przez kolejne sezony. W obsadzie są znani aktorzy, których widzowie kojarzą z serialem od lat. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz

Anna Guzik

Sylwia Gliwa

Waldemar Błaszczyk

Grażyna Wolszczak

Łukasz Konopka

Robert Kudelski

Kazimierz Mazur

Joanna Jabłczyńska

Ewa Gawryluk

Jakub Wesołowski

Lucyna Malec

Grzegorz Gzyl

Renata Dancewicz

Wojciech Brzeziński