Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4254

Ostatnio w serialu "Na Wspólnej" działo się naprawdę sporo, a intrygi i miłosne zawirowania mocno namieszały w życiu kilku osób. Smolny skutecznie śledził Marcelinę podczas zakupu fałszywego dyplomu, co pozwoliło mu zdobyć dowody przeciwko Janowi Rybie oraz listę jego pozostałych klientów. Niestety Sandra skradła spinkę Marceliny i przedstawiła ją Basi jako dowód wspólnego wyjazdu Krzysztofa z Gwiazdową do Poznania, co ostatecznie skończyło się wyrzuceniem męża z domu. Tymczasem Bożydar musiał zmierzyć się z twardym ultimatum od Mileny, a Juliusz odkrył w szpitalu, że Janusz jedynie udaje nieprzytomnego przed profesor Agier. Bohaterska postawa Juliusza została doceniona przez Krystynę, która po obronie Andżeli przed niebezpiecznym mężczyzną zaczęła spoglądać na niego zupełnie inaczej. Przekonajmy się zatem, co czeka mieszkańców słynnej ulicy w kolejnym odcinku serialu.

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"Na Wspólnej" odc. 4254 - streszczenie

Krzysztof Smolny po nocy spędzonej w biurze stara się od rana nawiązać kontakt z żoną, jednak Basia konsekwentnie ignoruje jego telefony. Zanim kobieta dotrze do pracy, zostaje zatrzymana przez Gwiazdę, który przekazuje jej informacje utwierdzające ją w przekonaniu o romansie Krzysztofa z Marceliną. Gdy w końcu dochodzi do spotkania i konfrontacji między małżonkami, przyciśnięty do muru Smolny decyduje się na wyznanie prawdy o nielegalnym handlu fałszywymi dyplomami. W toku rozmowy ujawnia on również, że w całą sprawę zamieszany jest były mąż Basi. Równolegle Igor stara się pomóc Julce i organizuje dla niej wizytę u psychologa, lecz dziewczyna całkowicie bagatelizuje swój stan. Zamiast szukać ratunku, Julka zabiera pieniądze odłożone na prezent dla Maćka i pod osłoną nocy wymyka się z mieszkania, by zdobyć narkotyki. W domu Bergów tymczasem trwa wizyta kuratorki, której przebieg zostaje zakłócony przez nagły wybuch złości Juniora, co stawia rodzinę w złym świetle. Z kolei Jarek spotyka się z Wrońską, choć cały czas z niepokojem wyczekuje jakiegokolwiek znaku życia od Elizy.

"Na Wspólnej" odc. 4254 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej można śledzić regularnie na antenie popularnej stacji komercyjnej. Każdy nowy epizod przynosi kolejne odpowiedzi na pytania dotyczące trudnych relacji między bohaterami, a wierni sympatycy produkcji z niecierpliwością wyczekują wieczornych emisji. Warto zaplanować czas tak, aby nie przegapić najnowszych wydarzeń w życiu rodziny Smolnych i Bergów. Premiera tej konkretnej odsłony nastąpi w środku tygodnia. "Na Wspólnej" odcinek 4254 zostanie wyemitowany 29 lipca 2026 roku o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ta popularna polska telenowela już od wielu lat przedstawia codzienne życie mieszkańców Warszawy, skupiając się na ich problemach, radościach i wzajemnych powiązaniach. Fabuła opowiada o losach kilku rodzin, które na przestrzeni czasu muszą radzić sobie ze zdradami, chorobami oraz konfliktami zawodowymi. To historia o tym, jak mocne mogą być więzy sąsiedzkie i jak dramatyczne wydarzenia wpływają na trwałość małżeństw. Produkcja cieszy się niesłabnącą popularnością dzięki autentyczności i poruszaniu ważnych tematów społecznych. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

(jako Włodzimierz Zięba) Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

(jako Żaneta Zięba-Szulc) Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

(jako Monika Cieślik) Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

(jako Damian Cieślik) Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

(jako Barbara Brzozowska) Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

(jako Krzysztof Smolny) Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

(jako Michał Brzozowski) Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

(jako Kamil Hoffer) Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

(jako Marta Leśniewska) Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

(jako Ewa Ostrowska) Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

(jako Igor Nowak) Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

(jako Danuta Zimińska) Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

(jako Marek Zimiński) Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

(jako Weronika Roztocka) Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)