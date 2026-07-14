Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4250

W ostatnim czasie w serialu "Na Wspólnej" działo się naprawdę sporo, a skomplikowane relacje i rodzinne kłopoty wysunęły się na pierwszy plan. Kalski w końcu dotarł do szpitala i wyznał Nalepie, że jego żona zmagała się z depresją, natomiast Roztocka zaczęła patrzeć na Grega w zupełnie innym świetle po tym, jak zobaczyła go bawiącego się z dzieckiem pacjenta. Julka po nocy spędzonej na zażywaniu narkotyków rozpaczliwie próbowała zdobyć fundusze na kolejną działkę, a gdy bliscy odmówili jej gotówki, bez skrupułów zrzuciła winę za zniknięcie pieniędzy na kolegę Maćka. Tymczasem Krystyna martwiła się nagłym zniknięciem Janusza, który nie dotarł na umówione spotkanie, natomiast Juliusz przeżył srogie rozczarowanie, gdy odkrył, że jego miłością okazała się Agierowa. Szulc musiał z kolei poświęcić sporo energii na przekonanie ojca do niezbędnej wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Na Wspólnej" odc. 4250 - streszczenie

Remek postanawia zaskoczyć Brygidę o poranku i po czułym powitaniu wręcza jej pierścionek zaręczynowy. Jeszcze tego samego dnia para decyduje się na wcielenie w życie sekretnego planu, zapraszając rodzinę do sali przedszkolnej pod pretekstem oglądania występu małej Oliwki. Na miejscu okazuje się jednak, że zamiast dziecięcej akademii przygotowano ceremonię ślubną, a na scenie na wszystkich czeka już urzędnik. Zaskoczeni bliscy z trudem odnajdują się w tej sytuacji, a Lucy stara się uspokoić wyraźnie przejętego Michała. Szczęście nowożeńców nie trwa jednak długo, ponieważ po nocy poślubnej oboje niespodziewanie trafiają na szpitalny oddział ratunkowy. W tym samym czasie Julka usilnie szuka pieniędzy na zakup narkotyków i po odrzuceniu jej prośby przez Leona, decyduje się sprzedać swój tablet w lombardzie. Po udanej transakcji dziewczyna wraca do domu i próbuje zażyć kupioną dawkę pod pozorem nauki, ale jej plany przerywa nagłe pojawienie się Ani.

"Na Wspólnej" odc. 4250 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Historia nagłego ślubu Brygidy oraz kłopotów Julki to tylko część wątków, które rozwiną się w najbliższym czasie. Warto śledzić te zmagania punktualnie, aby dowiedzieć się, jakie będą konsekwencje medycznej interwencji u młodej pary oraz czy tajemnica Julki wyjdzie na jaw. Produkcja od lat zajmuje stałe miejsce w ramówce, a nowe przygody bohaterów można oglądać w dni powszednie. Odcinek 4250 serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w środę, 22 lipca 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to popularna polska telenowela, która od ponad dwóch dekad pokazuje życie mieszkańców pewnej warszawskiej kamienicy. Serial skupia się na losach kilku zaprzyjaźnionych rodzin, które wspólnie przechodzą przez radosne i trudne chwile, starając się radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Scenarzyści dbają o to, by wątki odzwierciedlały współczesne problemy, dzięki czemu opowieść o sąsiadach ze Wspólnej pozostaje bliska wielu osobom. To historia o budowaniu relacji, trudnych wyborach zawodowych oraz sile przyjaźni, która przetrwa lata. W obsadzie tego serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojcieciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)