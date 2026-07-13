Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4248

W ostatnim odcinku serialu "Na Wspólnej" działo się naprawdę sporo, a codzienne problemy bohaterów splotły się w serię zaskakujących zdarzeń. Zaczęło się od tajemniczego zniknięcia Fiony ze szkoły, co skłoniło Kajtka oraz Monikę do szybkiej interwencji i powstrzymania dziewczyny przed nagłym wyjazdem do matki. Prawdziwy przełom nastąpił, gdy Franek Berg włamał się na konto Kowalskiej i udowodnił, że to właśnie ona stała za hejtem wymierzonym w Cieślików oraz Fionę. Równie zaskakująco wypadło spotkanie Agierowej i Juliusza, których randkowe wyobrażenia prysły w momencie, gdy zorientowali się, że nieświadomie umówili się sami ze sobą. Napięcie było wyczuwalne także u Weroniki, ponieważ ta nie ugięła się pod prośbami Lwa i kategorycznie odmówiła wspólnej kolacji z Gregiem, któremu nie chciała dawać drugiej szansy. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Na Wspólnej" odc. 4248 - streszczenie

Mały syn Igora i Ani ulega wypadkowi, spadając z łóżka, co zmusza rodziców do natychmiastowej wizyty w szpitalu. Lekarze przeprowadzają niezbędne badania i choć wykluczają złamania, decydują o pozostawieniu chłopca na obserwacji z powodu podejrzenia wstrząśnienia mózgu. Tymczasem Julka po przeproszeniu Ewy wykazuje się brakiem lojalności i kradnie pieniądze, które natychmiast przeznacza na zakup narkotyków. Wykorzystuje fakt, że ojciec i Ania zostają na noc w placówce medycznej, by odurzyć się w pustym domu. Równolegle na komendzie policji matka Fiony składa wyjaśnienia dotyczące internetowego hejtu oraz defraudacji, tłumacząc swoje zachowanie chorobą dwubiegunową. Kajetan nie kryje żalu do koleżanki za to, że wcześniej nie wyjawiła mu prawdy o problemach i postępowaniu swojej matki. W szpitalu Lew oraz Greg podejmują walkę o życie pacjenta z poważną wadą serca, a Nalepa wraz z Weroniką planują wspólny wieczór z Kalskimi.

"Na Wspólnej" odc. 4248 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób planuje swój wieczór tak, aby nie przegapić najnowszych perypetii mieszkańców warszawskiej kamienicy. Serial od lat gromadzi przed ekranami stałą grupę odbiorców, którzy z uwagą obserwują codzienne zmagania i dylematy znanych postaci. Produkcja jest emitowana regularnie w dni powszednie, co pozwala na bieżąco śledzić rozwijające się wątki. Najbliższą odsłonę tej historii będzie można zobaczyć w poniedziałek, 20 lipca 2026 roku. Emisja odcinka numer 4248 odbędzie się na antenie kanału TVN o godzinie 20:15.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial to klasyczna opowieść obyczajowa, która od lat przybliża losy rodzin mieszkających przy ulicy Wspólnej. Przez długi czas mogliśmy obserwować ich wzloty i upadki, od radosnych powrotów po bolesne rozstania czy trudne diagnozy medyczne. Luźna forma produkcji sprawia, że łatwo odnaleźć w niej sytuacje znane z własnego życia i codziennych problemów. To historia o budowaniu relacji, sąsiedzkiej pomocy oraz radzeniu sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nami los. Obsada tego serialu to m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

(jako Włodzimierz Zięba) Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

(jako Żaneta Zięba-Szulc) Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

(jako Monika Cieślik) Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

(jako Damian Cieślik) Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

(jako Barbara Brzozowska) Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

(jako Krzysztof Smolny) Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

(jako Michał Brzozowski) Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

(jako Kamil Hoffer) Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

(jako Marta Leśniewska) Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

(jako Ewa Ostrowska) Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

(jako Igor Nowak) Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

(jako Danuta Zimińska) Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

(jako Marek Zimiński) Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

(jako Weronika Roztocka) Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)