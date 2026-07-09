Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4247

W ostatnim czasie w serialu "Na Wspólnej" działo się naprawdę sporo, a napięcie między postaciami można było wyczuć niemal w każdej scenie. Krzysztof ukrywał przed żoną prawdę o jej byłym mężu oszuście, jednak to znaleziona w walizce spinka do włosów sprawiła, że Basia oskarżyła go o romans. Podobne miłosne podejrzenia spadły na Marcelinę ze strony jej męża, podczas gdy u Cieślików zapanowała konsternacja po wyznaniu Fiony o chorobie dwubiegunowej matki. Monika poczuła wyrzuty sumienia z powodu swojego wcześniejszego ataku, a w tym samym czasie Sławek dotarł do informacji o dawnych problemach Kowalskiej z prawem. Dość złośliwie zakończyło się również przypadkowe spotkanie szykujących się na randki Agierowej i Juliusza, którzy wymienili między sobą kilka nieuprzejmych uwag. Zobaczmy zatem, co przyniosą kolejne minuty spędzone z tymi bohaterami.

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

"Na Wspólnej" odc. 4247 - streszczenie

Nagłe zniknięcie Fiony ze szkoły budzi w Kajtku silny niepokój, dlatego chłopak decyduje się pojechać do jej domu. W tej wyprawie towarzyszy mu Monika i wspólnymi siłami udaje im się przekonać dziewczynę, by zrezygnowała z planowanego wyjazdu do matki. W tym samym czasie Franek Berg włamuje się na konto internetowe Kowalskiej i odkrywa, że to właśnie ona publikowała nienawistne komentarze pod adresem Cieślików oraz samej Fiony. Z kolei Agierowa i Juliusz przeżywają spore zaskoczenie, gdy ich wyobrażenia o randkach zostają zweryfikowane przez rzeczywistość, bo na miejscu spotkania okazuje się, że umówili się sami ze sobą. Greg stara się naprawić swój wizerunek i zaprasza Lwa oraz Weronikę na wspólną kolację, licząc na lepsze zapoznanie się z partnerką kolegi. Roztocka jest jednak bardzo uprzedzona do mężczyzny i nie ma ochoty dawać mu kolejnej szansy, mimo że jej ukochany prosi o zmianę nastawienia.

"Na Wspólnej" odc. 4247 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców warszawskiej kamienicy można śledzić regularnie na antenie telewizyjnej w dni powszednie. Produkcja od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, przyciągając przed ekrany osoby ciekawe dalszych perypetii znanych bohaterów. Nowe odcinki są emitowane wieczorami, co pozwala na spokojny seans po zakończeniu codziennych obowiązków. Nadchodzący epizod zostanie pokazany już w połowie lipca. Premiera 4247. odcinka odbędzie się 16 lipca 2026 roku o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ta polska telenowela od lat pokazuje codzienne życie przy ulicy Wspólnej, gdzie przeplatają się losy kilku zaprzyjaźnionych rodzin. Możecie tu zobaczyć wszystko to, co zdarza się w prawdziwym życiu: od sąsiedzkich kłótni i zawodowych problemów, po wielkie powroty i rodzinne dramaty. Bohaterowie dojrzewają na naszych oczach, a ich relacje zmieniają się pod wpływem niespodziewanych wydarzeń. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi wielowątkowe opowieści obyczajowe osadzone w miejskiej rzeczywistości. Obsada tego serialu to m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

(jako Włodzimierz Zięba) Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

(jako Żaneta Zięba-Szulc) Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

(jako Monika Cieślik) Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

(jako Damian Cieślik) Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

(jako Barbara Brzozowska) Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

(jako Krzysztof Smolny) Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

(jako Michał Brzozowski) Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

(jako Kamil Hoffer) Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

(jako Marta Leśniewska) Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

(jako Ewa Ostrowska) Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

(jako Igor Nowak) Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

(jako Danuta Zimińska) Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

(jako Marek Zimiński) Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

(jako Weronika Roztocka) Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)