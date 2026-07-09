Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4246

W ostatnim czasie w serialu "Na Wspólnej" działo się naprawdę sporo, a skomplikowane relacje bohaterów wystawiły ich cierpliwość na ciężką próbę. Marcelina spotkała się z Rybą wyposażona w podsłuch, co z ukrycia nagrywał Krzysztof, który przeżył prawdziwy szok, gdy do rozmowy nagle dołączył były mąż Basi, Andrzej. Smolny już wtedy przeczuwał, że ta sytuacja okaże się dla niego wyjątkowo trudnym przypadkiem. Tymczasem Monika i Damian odkryli, że matka Fiony wcale nie wspierała organizacji dobroczynnej, a po żądaniu wyjaśnień od kobiet usłyszeli od samej Fiony, że matka ją porzuciła. Do równie nieprzyjemnego spotkania doszło u Lwa, ponieważ zaproszony przez niego na kawę Greg okazał się tym samym mężczyzną, który wcześniej dotkliwie zwymyślał Weronikę. Warto zatem sprawdzić, jakie jeszcze wyzwania czekają na wszystkich w nadchodzącej odsłonie serialu.

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"Na Wspólnej" odc. 4246 - streszczenie

Krzysztof Smolny mierzy się z trudnym wyzwaniem, ponieważ nie potrafi znaleźć odpowiedniego momentu, by wyznać żonie prawdę o jej byłym mężu, który okazał się oszustem. Z tego powodu unika tematu swojej ostatniej podróży, co tylko wzbudza czujność Basi i prowadzi do niepotrzebnych domysłów. Sytuacja staje się krytyczna, gdy kobieta znajduje w jego bagażu damską spinkę do włosów, co natychmiast wywołuje u niej podejrzenia o romans. Podobne napięcia panują u Marceliny, której mąż również wysuwa pod jej adresem oskarżenia o niewierność. W międzyczasie Cieślikowie próbują zrozumieć skomplikowaną sytuację rodzinną Fiony po jej szczerym wyznaniu o chorobie dwubiegunowej matki. Monika zaczyna żałować swojego wcześniejszego, gwałtownego zachowania, podczas gdy Sławek wpada na trop przeszłości kryminalnej Kowalskiej. Na zakończenie dnia dochodzi do przypadkowego i wyjątkowo nieprzyjemnego spotkania Agierowej z Juliuszem, którzy natykają się na siebie tuż przed swoimi randkami.

"Na Wspólnej" odc. 4246 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców słynnej warszawskiej ulicy można śledzić regularnie na antenie popularnej stacji komercyjnej, która emituje nowe przygody bohaterów od poniedziałku do czwartku. Każdy kolejny wieczór przynosi rozwiązania wątków, które od lat budują historię tej opowieści. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z życia Basi, Krzysztofa i ich sąsiadów, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w połowie lipca. Premierowa emisja 4246. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się w środę, 15 lipca 2026 roku, o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ta polska produkcja obyczajowa od lat pokazuje, że życie na jednym osiedlu może być pełne niespodziewanych zwrotów akcji i skomplikowanych relacji międzyludzkich. Śledzimy tu codzienne zmagania kilku rodzin, które mierzą się z problemami zawodowymi, miłosnymi zawodami czy nagłymi chorobami. Postacie dojrzewają na naszych oczach, przechodząc przez liczne rozstania i powroty, co nadaje całej opowieści bardzo życiowy charakter. To jedna z najdłużej emitowanych telenowel w naszym kraju, a jej popularność wśród widzów w różnym wieku wciąż nie słabnie. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

(jako Włodzimierz Zięba) Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

(jako Żaneta Zięba-Szulc) Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

(jako Monika Cieślik) Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

(jako Damian Cieślik) Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

(jako Barbara Brzozowska) Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

(jako Krzysztof Smolny) Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

(jako Michał Brzozowski) Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

(jako Kamil Hoffer) Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

(jako Marta Leśniewska) Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

(jako Ewa Ostrowska) Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

(jako Igor Nowak) Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

(jako Danuta Zimińska) Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

(jako Marek Zimiński) Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

(jako Weronika Roztocka) Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)