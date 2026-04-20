Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4201

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" wywołały sporo zamieszania w życiu znanych nam bohaterów. Rodzina Szulców przeżyła chwile grozy po zastraszeniu przez Miśka, choć Juliusz wykazał się odwagą i, mimo bycia śledzonym przez bandytę, ruszył na pomoc Andżeli. Poważne kłopoty zawodowe dopadły Czerskiego, któremu groziła utrata prawa do wykonywania zawodu, a dodatkowo jeden z jego klientów zażądał olbrzymiego odszkodowania w wysokości pięciu milionów złotych. W tym samym czasie Alan przekazał Oli bolesną informację o śmierci swoich rodziców, prosząc ją jednocześnie o zajęcie się formalnościami pogrzebowymi. Spore napięcia pojawiły się też w relacji Jarka i Elizy, a Sylwia skutecznie wprowadziła niepokój w związku Bartka. Jak zatem potoczą się ich dalsze losy?

"Na Wspólnej" odc. 4201 - streszczenie

Mariusz nie potrafi poradzić sobie z presją, jaką wywołuje pozew Nowińskiego opiewający na pięć milionów złotych odszkodowania. Za namową Oli postanawia przekonać swojego klienta, że winę za utratę firmy ponoszą jego córki, jednak rozmowa ta szybko wymyka się spod kontroli. Dochodzi do gwałtownej szarpaniny, po której Czerski zostaje zabrany na komisariat. W tym samym czasie Ola odwiedza Alana, aby omówić kwestie związane z pogrzebem jego rodziców, a Jarek wyjeżdża służbowo bez pożegnania ze strony Elizy. Wichrowski decyduje się na szczere wyznanie Sylwii, że kocha Bergową, po czym zaczyna opiekować się jej dziećmi. Tymczasem Juliusz zdradza, że w przeszłości pracował jako generał wywiadu, a dzięki dawnym wpływom zapewnia rodzinie bezpieczeństwo i przekazuje odzyskane pieniądze Andżeli.

"Na Wspólnej" odc. 4201 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie, którzy chcą być na bieżąco z losami mieszkańców popularnej ulicy, nie muszą długo czekać na nową odsłonę ich przygód. Produkcja regularnie gości na ekranach telewizorów, zapewniając stałą dawkę codziennych perypetii znanych postaci. Warto zarezerwować sobie czas wieczorem, aby śledzić kolejne zawirowania w życiu Mariusza czy Jarka. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia 2026 roku. Transmisja rozpocznie się na antenie stacji TVN o godzinie 20:15.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to już prawdziwy klasyk, który od wielu lat przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia fanów obyczajowych historii. Wszystko zaczęło się od grupy przyjaciół z domu dziecka, których połączyła niezwykła obietnica i wspólny budynek podarowany im przez Wiktora Brzozowskiego. To właśnie tutaj obserwujemy, jak sąsiedzkie relacje przeradzają się w więzi mocniejsze niż te rodzinne, a problemy dnia codziennego rozwiązuje się wspólnymi siłami. Serial to przede wszystkim świetnie napisane postacie, w które od lat wcielają się rozpoznawalni polscy aktorzy. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)

