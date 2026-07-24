Na Wspólnej, odcinki 4256-4259. Jarek w opałach przez kochankę, a Igor nie poradzi sobie z uzależnieniem córki

Nowe odcinki "Na Wspólnej" to przede wszystkim tragedia Igora, dalsze problemy Julki, kryzys u Brzozowskich oraz kompromitacja Jarka. Julka, zmagająca się z nałogiem narkotykowym, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera. Jakby tego było mało, swoimi słowami doprowadzi Igora do łez, zmuszając go w końcu do skonfrontowania się z prawdą o jej uzależnieniu.

W międzyczasie Basia będzie błagać Smolnego, aby powstrzymał publikację kompromitujących materiałów dotyczących afery dyplomowej, bojąc się o przyszłość swojej rodziny. Niestety, Krzysztof ulegnie Gwiazdowej i przekaże Andrzejowi hiobowe wieści - czeka go więzienie! Z kolei Jarek zaliczy bolesną wpadkę, gdy Junior przyłapie go na igraszkach z kochanką, co wywoła u chłopaka atak wściekłości.

Szczegółowe streszczenia odcinków 4256, 4257, 4258 i 4259 "Na Wspólnej" znajdują się poniżej.

"Na Wspólnej" - jak dobrze pamiętasz stare odcinki? Pytanie 1 z 10 Jak zginął Wiktor, brat Michała i Andrzeja? W katastrofie lotniczej W wypadku samochodowym Popełnił samobójstwo Następne pytanie

Igor dowiaduje się o problemach Julki. Odcinek 4256 "Na Wspólnej" - emisja 3 sierpnia

Julka swoim zachowaniem doprowadza Igora na skraj załamania! Po imprezie urodzinowej Maćka, Leon budzi otumanioną Julkę. Ponownie żałuje, że wciągnął ją w narkotyki i podejmuje decyzję o rozstaniu. Tymczasem Igor, nie mogąc skontaktować się z córką, próbuje bezskutecznie wyciągnąć informacje od Maćka. Kiedy Julka wraca do domu, wypowiada do ojca słowa tak raniące, że ten wybucha płaczem! W innym wątku Smolny, zmagając się z wyrzutami sumienia, chce zablokować publikację materiałów o handlu dyplomami, ulegając presji Basi. Próbuje przekonać Marcelinę i Gwiazdę, by odstąpiły od tematu ze względu na Basię i jej dzieci. Gwiazdowa jest oburzona - nie zamierza rezygnować z owoców swojej pracy i podejmuje ostateczną decyzję. Jednocześnie bliscy Krystyny i Juliusza próbują odbudować ich więź. Wojtek, podszywając się pod ojca, umawia go z Krystyną. W barze na Wspólnej zamiast Krystyny zjawia się jednak Ula, a chwilę później Łucja. Wspólnie knują, jak pogodzić zwaśnioną parę. Veiczorem Juliusz odkrywa intrygę syna i jest wściekły!

Dramat Julki i dziwne zachowanie Kalskiego. Odcinek 4257 "Na Wspólnej" - emisja 4 sierpnia

Leon stawia Julce twardy warunek - powrót jest możliwy tylko pod warunkiem podjęcia leczenia odwykowego! Igor, pragnąc pomóc córce, próbuje dowiedzieć się, co się z nią dzieje, ale Julka zrzuca winę na rozstanie z Leonem. Nowak interweniuje, lecz chłopak nie zdradza prawdziwej przyczyny ich problemów. Tymczasem Julia zdobywa narkotyki od dilera, który ją poniża! Zdesperowana i pod wpływem substancji nachodzi Leona, błagając o powrót, ale ten pozostaje nieugięty - najpierw terapia. Weronika z kolei nabiera podejrzeń wobec Kalskiego, uważając go za narcyza. Oddaje Lwowi zapomniany telefon, co skutkuje zaproszeniem na obiad, na którym pojawiają się również Greg z żoną. Ewelina jest dziwnie milcząca, a Weronika, zwracając uwagę na zachowanie Grega, który podejmuje decyzje za żonę, ma złe przeczucia. Wątek Krystyny i Juliusza nabiera rumieńców. Juliusz, obrażony na syna za korespondowanie w jego imieniu, dowiaduje się o intrydze. Łucja i Ula doprowadzają do spotkania pary w barze Ziębów, gdzie ich relacja niespodziewanie zaczyna się ocieplać!

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Smolny ostrzega Andrzeja, a Lew podejrzewa przemoc domową. Odcinek 4258 "Na Wspólnej" - emisja 5 sierpnia

Lew angażuje się w sprawę pacjentki, którą podejrzewa o bycie ofiarą przemocy domowej! Po kolacji, Greg informuje Nalepę, że jego żona polubiła Weronikę, lecz Kalski nie wydaje się entuzjastycznie nastawiony do ich kolejnego spotkania. Do szpitala trafia pobita kobieta. Choć wykluczają zawał, Lew jest przekonany, że to ofiara przemocy. Niestety, pomimo wyraźnych śladów, pacjentka milczy, co irytuje Nalepę. Tymczasem Basia martwi się, jak przekazać synom prawdę o ich ojcu. Krzysztof spotyka się z Andrzejem i brutalnie informuje go, że jego tajemnica o handlu dyplomami zostanie ujawniona za miesiąc, radząc mu ratowanie się za wszelką cenę! W redakcji Sandra z niepokojem obserwuje zażyłość Smolnego i Marceliny, nie znając szczegółów ich tajnego projektu. Danka Zimińska ma nietypowego gościa - Janusza, właściciela sex-shopu, który błaga o korepetycje przed maturą. Danka umawia go z Bednarczukową. Teresa, zmagająca się z odrzuceniem jej powieści przez wydawnictwo, daje się przekonać, że korepetycje pomogą jej oderwać myśli od problemów.

Junior nakrywa Jarka, a Bednarczukowa słyszy gorzką prawdę. Odcinek 4259 "Na Wspólnej" - emisja 6 sierpnia

Junior jest świadkiem zdrady Jarka! Eliza dowiaduje się od Agaty o romansie Jarka z Martyną i jest w szoku. Wkrótce spotyka Wichrowskiego, który wypomina jej odrzucenie. Tymczasem Martyna domaga się spotkania z Jarkiem, który zaprasza ją do domu ojca. Podczas namiętnych uniesień zostają przyłapani przez wściekłego Juniora! W szpitalu Lew dowiaduje się, że pobita pacjentka wypisała się na własne żądanie. Kalski oskarża Nalepę o zbyt natarczywe podejście, które wystraszyło kobietę. Dręczony wyrzutami sumienia Lew zostaje zaproszony przez Grega na drinka, gdzie Kalski zwierza się z problemów z żoną cierpiącą na depresję. Bednarczukowa jest zachwycona postępami Janusza, który pilnie przygotowuje się do lekcji. Podczas spotkania mężczyzna odczytuje analizę tekstu, który przez pomyłkę otrzymał - okazuje się, że to odrzucone opowiadanie Teresy. Nieświadomy autorstwa, Janusz brutalnie ocenia tekst jako fatalny!

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