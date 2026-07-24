M jak miłość. Dramaty nie opuszczą Mostowiaków w nowym sezonie. Już wiadomo, co ich spotka - ZDJĘCIA

Spokój rodziny Mostowiaków zagrożony w nowym sezonie "M jak miłość"

W nowym sezonie "M jak miłość" jednym z najważniejszych dramatów w rodzinie Mostowiaków będzie sprawa Artura Rogowskiego. Lekarz, który przez lata uchodził za przykładnego męża i ojca, dopuścił się zdrady Marysi (Małgorzata Pieńkowska). Romans z Joanną (Dominika Sakowicz) okaże się początkiem ogromnego kryzysu, który odbije się nie tylko na jego małżeństwie, ale także na całej rodzinie.

Artur początkowo zrobi wszystko, aby ukryć prawdę przed żoną. Będzie próbował zakończyć relację z kochanką i uratować swoje małżeństwo, jednak sytuacja szybko wymknie się spod kontroli. Marysia zacznie zauważać, że mąż zachowuje się inaczej, a kolejne kłamstwa Rogowskiego sprawią, że odkrycie prawdy stanie się tylko kwestią czasu.

Najbardziej bolesna okaże się jednak reakcja najbliższych. Basia (Karina Woźniak) i Agnes (Amanda Mincewicz) nie przejdą obojętnie obok tego, co zrobił ich ojciec. Dla córek Artura zdrada Marysi będzie ogromnym rozczarowaniem, bo do tej pory Rogowski był dla nich symbolem rodzinnego bezpieczeństwa.

Marysia i Barbara staną przed trudną próbą

Kryzys w małżeństwie Marysi i Artura będzie jednym z najtrudniejszych momentów dla rodziny. Rogowska przez lata budowała z mężem wspólne życie, dlatego wiadomość o zdradzie będzie dla niej ogromnym ciosem. W trudnych chwilach Marysia będzie mogła liczyć na wsparcie Barbary. Seniorka rodu Mostowiaków niejednokrotnie udowadniała już, że potrafi być ostoją dla swoich bliskich, jednak tym razem również jej samej nie ominą problemy. Grabina, która od lat kojarzy się widzom z rodzinnym spokojem i bezpieczeństwem, w nowym sezonie stanie się miejscem kolejnych konfliktów.

Nowa bohaterka zagrozi Mostowiakom. Chce przejąć sad Lucjana

To jednak nie koniec problemów rodziny Barbary. W nowym sezonie "M jak miłość" w Grabinie pojawi się nowa bohaterka, w którą wcieli się Katarzyna Chrzanowska. Aktorka sama zdradziła niedawno, że rozpoczęła pracę na planie serialu, a jej postać może mocno namieszać w życiu Mostowiaków.

Kobieta pojawi się w Grabinie z konkretnym celem, będzie chciała przejąć sad należący niegdyś do Lucjana (śp. Witold Pyrkosz). Dla rodziny Mostowiaków to jednak nie jest zwykła ziemia. Sad od lat jest symbolem ich historii, wspólnych wspomnień i dziedzictwa, które zostawił po sobie Lucjan. Nic dziwnego, że Barbara i jej bliscy nie pozostaną obojętni wobec działań nowej bohaterki. Wszystko wskazuje na to, że kobieta na dłużej zagości w "M jak miłość" i stanie się kolejnym źródłem problemów w Grabinie.

Paweł po śmierci Franki zacznie układać życie na nowo, ale nie obejdzie się bez zawirowań

Trudne chwile czekają również Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek). Po śmierci Franki (Dominika Kachlik) jego życie całkowicie się zmieniło. Mężczyzna został samotnym ojcem i całą swoją uwagę skupił na wychowaniu małego Antosia (Mikołaj Jankowski). W nowych odcinkach "M jak miłość" Paweł będzie próbował odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości. Dużą rolę w jego życiu zacznie odgrywać Agnes, która od początku mocno zaangażowała się w pomoc przy dziecku. Córka Artura Rogowskiego bardzo związała się z chłopcem, a jej relacja ze Zduńskim będzie coraz bliższa. Jednocześnie Paweł będzie musiał zmierzyć się z kolejnymi rodzinnymi problemami. Zdrada Artura odbije się także na nim, ponieważ stanie po stronie Marysi i nie zaakceptuje tego, co zrobił Rogowski.

Nowy sezon "M jak miłość" pełen zwrotów akcji

Wszystko wskazuje na to, że po wakacyjnej przerwie bohaterów z Grabiny czeka wyjątkowo intensywny czas. Rodzina Mostowiaków ponownie będzie musiała zmierzyć się z kryzysami, które sprawdzą ich wzajemne relacje. Z jednej strony pojawi się walka o rodzinne ziemie Lucjana, z drugiej, dramat Artura, Marysi i ich córek. Do tego dojdą nowe wyzwania Pawła, który po ogromnej tragedii będzie próbował poukładać swoje życie. Mostowiakowie jeszcze nie raz pokażą jednak, że nawet w najtrudniejszych momentach potrafią trzymać się razem.