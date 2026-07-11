Na Wspólnej, odcinki 4244-4247. Smolny zdradzi Basię z Marceliną? Ktoś ich przyłapie w Poznaniu, Cieślikowie wreszcie odkryją, kto ich gnębi - ZDJĘCIA

W nadchodzących epizodach "Na Wspólnej" na jaw wyjdą szokujące fakty. Krzysztof Smolny dowie się, że Andrzej bierze czynny udział w handlu fałszywymi dyplomami. Dziennikarskie śledztwo w tej sprawie poprowadzi wspólnie z Marceliną Gwiazdową. Niestety, ich konspiracyjne działania doprowadzą Basię do wniosku, że mąż ma romans. Z kolei profesor Agier przeżyje spore rozczarowanie podczas randki w ciemno, a rodzina Cieślików wreszcie ustali tożsamość osoby, która niszczyła ich w internecie.

"Na Wspólnej", odcinki 4244-4247 - ZDJĘCIA

67

Na Wspólnej odc. 4244. Kto hejtuje Cieślików?

Kajetan odwiedza Paulę po jej próbie samobójczej, przepraszając za niesłuszne oskarżenia. Nastolatkowie dochodzą do wniosku, że internetowy hejter posługuje się słownictwem charakterystycznym dla osób dorosłych. W tym samym czasie Monika obserwuje agresywne zachowanie matki wobec Fiony, która ostatecznie przeprasza koleżankę w sieci. Tymczasem Smolny i Marcelina rozpoczynają prowokację wymierzoną w Jana Rybę, pośredniczącego w załatwianiu nielegalnych dyplomów na uczelni Andrzeja Brzozowskiego. Krzysztof oszukuje Basię, wyjeżdżając rzekomo na szkolenie do Poznania. Na osiedlu dochodzi również do ostrej wymiany zdań między Krystyną Agier a Juliuszem, gdy lekarka stanowczo krytykuje jego relację z młodszą Andżelą.

Na Wspólnej odc. 4245. Szokujące odkrycie Smolnego

Marcelina spotyka się z Rybą, udając majętną klientkę zainteresowaną zakupem dyplomu, podczas gdy Smolny potajemnie nagrywa ich rozmowę. Sytuacja mocno się komplikuje, gdy na miejscu niespodziewanie zjawia się Andrzej, co uświadamia Krzysztofowi powagę całej afery. W tym samym czasie Damian na prośbę żony ustala, że matka Fiony nigdy nie przekazała pieniędzy ze zbiórek na fundację charytatywną. Zdemaskowana kobieta znika, zostawiając zapłakaną córkę u Cieślików. W szpitalu z kolei Nalepa i Kalski diagnozują wadę serca u młodego pacjenta, zmuszając go do poinformowania rodziny o ryzyku dziedziczenia choroby. Później Lew zaprasza Grega do domu, co wywołuje wściekłość Weroniki, która rozpoznaje w nim chamskiego kierowcę awanturującego się na parkingu.

PRZECZYTAJ TEŻ: Sylwia Gliwa gra w "Na Wspólnej" od ponad dwóch dekad. Zobaczcie jej spektakularną przemianę. Tak wyglądała w pierwszych odcinkach [ZDJĘCIA]

Na Wspólnej odc. 4246. Basia oskarża Krzysztofa o romans

Po powrocie z Poznania Smolny unika rozmów z żoną, by nie ujawnić wstrząsającej prawdy o Andrzeju. Basia, znajdując w jego bagażu obcą spinkę do włosów, bezpośrednio oskarża go o zdradę. Podobne podejrzenia ma mąż Marceliny, który urządza kobiecie awanturę. W międzyczasie Fiona wyznaje Cieślikom, że jej zaginiona matka cierpi na chorobę dwubiegunową. Policyjne sprawdzenie wykazuje, że kobieta w przeszłości dopuściła się już stalkingu. Monika ma ogromne wyrzuty sumienia z powodu zastraszania jej urzędem skarbowym. Tego samego dnia profesor Agier i Juliusz szykują się do internetowych randek, przypadkowo wpadając na siebie przed wyjściem i ponownie wdając się w bezsensowną kłótnię.

Na Wspólnej odc. 4247. Prawda o matce Fiony wychodzi na jaw

Kajtek z Moniką powstrzymują Fionę przed nagłym wyjazdem z domu. Franek Berg włamuje się na konto Kowalskiej i zdobywa ostateczny dowód, że to właśnie matka dziewczyny była bezlitosnym internetowym hejterem. Z kolei Krystyna Agier udaje się do baru na spotkanie z poznanym w sieci miłośnikiem jazzu, mając na sobie charakterystyczną apaszkę otrzymaną od Uli. Ku jej ogromnemu zdumieniu, w lokalu zjawia się znienawidzony Juliusz. Równolegle Greg zjawia się z milczącą żoną w szpitalu, a następnie zaprasza Lwa i Weronikę na kolację, podczas której Roztocka musi przełamać swoje początkowe silne uprzedzenia wobec znajomego.

PRZECZYTAJ TEŻ: Marta Wierzbicka w pierwszych odcinkach "Na Wspólnej". Jej metamorfoza robi wrażenie - ZDJĘCIA

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

"Na Wspólnej" - jak dobrze pamiętasz stare odcinki? Pytanie 1 z 10 Jak zginął Wiktor, brat Michała i Andrzeja? W katastrofie lotniczej W wypadku samochodowym Popełnił samobójstwo Następne pytanie