Na Wspólnej, odcinek 4243: Smolny wciągnie Marcelinę w aferę z lewymi dyplomami! Pogrążą Andrzeja? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4243 - czwartek, 9.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

Szokujące odkrycie Smolnego w 4243 odcinku "Na Wspólnej" tylko potwierdzi to, co Marcelina Gwiazda znalazła z skrzynce mailowej Sandry (Ina Sobala), kochanki swojego męża. Trafiła tam na informacje, które mogą mieć ogromne konsekwencje nie tylko dla oszustki Smoczyńskiej, ale także dla Andrzeja Brzozowskiego, który jako prorektor uczelni w Poznaniu uwikłał się w handel lewymi dyplomami. Jeśli przekręt ujrzy światło dzienne, problemy dosięgną nie tylko Sandrę, lecz również osoby zamieszane w nielegalny proceder. Chodzi oczywiście o Andrzeja.

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Mafia zamieszana w lewe dyplomy na uczelni Andrzeja w 4243 odcinku "Na Wspólnej"

W 4243 odcinku "Na Wspólnej" Smolny trafi na trop Jana Ryby, pośrednika w sprzedaży fałszywych dyplomów. Spotka się z dziennikarzem śledczym Witkiem (Paweł Hajnos), który będzie badał już aferę z lewymi dyplomami z uczelni z Poznania. Okaże się, że w sprawę zamieszana jest mafia, a w grę wchodzą olbrzymie pieniądze, układy z niebezpiecznymi gangsterami!

Marcelina weźmie udział w prowokacji Smolnego w 4243 odcinku "Na Wspólnej"

Wówczas Smolny w 4243 odcinku "Na Wspólnej" wpadnie na pomysł prowokacji z udziałem Marceliny. Atrakcyjna, dobrze sytuowana żona prezesa "Kraju", marząca o dyplomie byłaby idealną kandydatką na osobę zainteresowaną kupnem tytułu magistra. Oczywiście żona Gwiazdy zgodzi się pomóc Smolnemu, żeby przyłapać handlarzy na gorącym uczynku. Będzie to jednak bardzo ryzykowne!

Już w 4244 odcinku "Na Wspólnej" Marcelina i Smolny będą o krok od dorwania Jana Ryby - łącznika w procederze wydawania podrabianych dyplomów z uczelni - więc ustawią spotkanie z nim w Poznaniu. Nie chcąc niepokoić Basi (Grażyna Wolszczak), Krzysztof okłamie ją, że jedzie na szkolenie.

Podczas spotkania z Rybą Marcelina będzie miała na sobie podsłuch, a Smolny nagra całe zajście z ukrycia. Przeżyje szoku, gdy nagle do rozmowy przyłączy się były mąż Basi, Andrzej...

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