Na Wspólnej, odcinki 4203-4204. Bójka na pogrzebie i rozpad małżeństwa Czerskich - ZDJĘCIA

Relacja małżeńska Oli oraz Mariusza przechodzi obecnie gigantyczny kryzys w fabule "Na Wspólnej". Problemy wywołane przez bezwzględnego klienta sprawiły, że prawnik znalazł się na skraju załamania nerwowego, co przyniesie opłakane skutki w najnowszych epizodach. Konflikt eskaluje do tego stopnia, że żona ostatecznie zdecyduje się na odejście od męża, otwarcie przyznając mu, że odczuwa przed nim identyczny strach jak w przeszłości w stosunku do Alana.

Mariusz Czerski urządza awanturę na cmentarzu w nowym odcinku "Na Wspólnej"

W nadchodzącym 4203. odcinku widzowie zobaczą Mariusza próbującego przygotować linię obrony przed sądem dyscyplinarnym, od którego zależą losy jego zawodu. Mężczyzna nie zdoła opanować nerwów, nieustannie myśląc o obecności swojej partnerki na ceremonii pogrzebowej byłych teściów. W pewnym momencie prawnik zjawi się na miejscu pochówku rodziców Alana i bez wahania rzuci się z pięściami na Novaka. Agresor postanowi dodatkowo znieważyć słownie samą Olę oraz jej ojca Marka, co ostatecznie zniszczy ich relację.

Jak informuje portal Eska, w 4204. odcinku produkcji "Na Wspólnej" zdesperowany Mariusz złoży wizytę Oli w jej nowym miejscu zamieszkania. Prawnik zacznie usilnie prosić o wybaczenie popełnionych błędów i możliwość odbudowania zaufania. Czerska odrzuci jednak jego przeprosiny i wprost porówna jego zachowanie do najgorszych cech Alana. Te brutalne słowa okażą się niezwykle bolesnym uderzeniem dla mężczyzny, który będzie musiał poradzić sobie z całkowitym odrzuceniem.

Zdrada Elizy wychodzi na jaw. Streszczenie 4203. odcinka "Na Wspólnej"

Wielkie sekrety ujrzą światło dzienne, gdy Eliza postanowi ratować swoje małżeństwo i zrezygnować ze spotkań z Bartkiem. Kobieta otwarcie przyzna Jarkowi, że w jej życiu pojawił się ktoś inny, lecz ukryje przed nim fakt fizycznego zbliżenia z kochankiem. Podczas dowożenia syna na zajęcia sportowe Bergowa odbędzie pełną emocji rozmowę z Bartkiem, która zakończy się czułym pocałunkiem na pożegnanie. Intryga uknuta przez zazdrosną Sylwię sprawi, że całej tej scenie będzie uważnie przyglądał się Junior. Z kolei w wątku Mariusza zobaczymy jego narastającą frustrację związaną z wyjazdem Oli i jej ojca na cmentarz. Prawnik porzuci Zakościelnego w kancelarii, wpadnie na pogrzeb i jednym ciosem powali Novaka, obrzucając przy tym bliskich wyzwiskami. W innej części serialu Jolanta natrafi na potężną sumę pieniędzy schowaną u Klusków i zacznie jeszcze mocniej zabiegać o względy Bożydara. Równocześnie Brygida wraz z Remkiem podejmą decyzję o tymczasowej przeprowadzce do rodziców, aby pilnować terapii ojca alkoholika, ale sytuacja szybko wymknie się spod kontroli. Widzowie obejrzą te wydarzenia w środę 29 kwietnia.

Rozwód Kasi oraz problemy Romana. Co wydarzy się w 4204. odcinku "Na Wspólnej"?

Wstrząśnięta zachowaniem Mariusza na cmentarzu Ola postanawia zamieszkać z dzieckiem u swoich rodziców, rezygnując z powrotu do męża. W jej nowym miejscu schronienia zjawia się Novak z żądaniem, aby odizolowała ich syna od agresywnego prawnika. Chwilę później próg domu Zimińskich przekracza skruszony Czerski, obiecując całkowitą poprawę i błagając ukochaną o powrót, lecz spotyka się z definitywną odmową opartą na głębokim strachu. W tym samym czasie Kalina odnosi sukces na egzaminie adwokackim, przed którym wita ją Łukasz z bukietem kwiatów. Świeżo upieczona pani mecenas pośpiesznie odsyła kochanka, ponieważ na horyzoncie pojawia się mocno zestresowany Tadeusz. Później dochodzi do spotkania Kaliny i Kasi, podczas którego Żbikowa deklaruje podtrzymanie chęci rozwodu, co wzbudza spore podejrzenia u jej rozmówczyni. Z kolei Roman odbiera z komisariatu policyjny sprzęt nagrywający podpalenie pensjonatu i w przypływie złości atakuje prowadzonego korytarzem sprawcę pożaru. Razem z Honoratą udają się na spotkanie z właścicielką zniszczonego obiektu, licząc na szybką odbudowę za sprawą funduszy z ubezpieczenia, jednak dzierżawczyni zaskakuje ich zupełnie inną wizją przyszłości. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 30 kwietnia.

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA