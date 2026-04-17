Na Wspólnej, odcinki 4203-4204. Bójka na pogrzebie i rozpad małżeństwa Czerskich - ZDJĘCIA

Kasia Kowalska
2026-04-17 13:45

Mariusz Czerski przekroczy wszelkie granice w 4203. odcinku serialu "Na Wspólnej". Prawnik swoimi skandalicznymi decyzjami ostatecznie przekreśli szanse na uratowanie relacji z Olą. Ujawniamy dokładny przebieg nadchodzących wydarzeń w "Na Wspólnej", w których nie zabraknie ogromnych emocji i dramatycznych zwrotów akcji.

Autor: Warner Bros. Discovery/ TVN/ Materiały prasowe x-news

Relacja małżeńska Oli oraz Mariusza przechodzi obecnie gigantyczny kryzys w fabule "Na Wspólnej". Problemy wywołane przez bezwzględnego klienta sprawiły, że prawnik znalazł się na skraju załamania nerwowego, co przyniesie opłakane skutki w najnowszych epizodach. Konflikt eskaluje do tego stopnia, że żona ostatecznie zdecyduje się na odejście od męża, otwarcie przyznając mu, że odczuwa przed nim identyczny strach jak w przeszłości w stosunku do Alana.

Mariusz Czerski urządza awanturę na cmentarzu w nowym odcinku "Na Wspólnej"

W nadchodzącym 4203. odcinku widzowie zobaczą Mariusza próbującego przygotować linię obrony przed sądem dyscyplinarnym, od którego zależą losy jego zawodu. Mężczyzna nie zdoła opanować nerwów, nieustannie myśląc o obecności swojej partnerki na ceremonii pogrzebowej byłych teściów. W pewnym momencie prawnik zjawi się na miejscu pochówku rodziców Alana i bez wahania rzuci się z pięściami na Novaka. Agresor postanowi dodatkowo znieważyć słownie samą Olę oraz jej ojca Marka, co ostatecznie zniszczy ich relację.

Jak informuje portal Eska, w 4204. odcinku produkcji "Na Wspólnej" zdesperowany Mariusz złoży wizytę Oli w jej nowym miejscu zamieszkania. Prawnik zacznie usilnie prosić o wybaczenie popełnionych błędów i możliwość odbudowania zaufania. Czerska odrzuci jednak jego przeprosiny i wprost porówna jego zachowanie do najgorszych cech Alana. Te brutalne słowa okażą się niezwykle bolesnym uderzeniem dla mężczyzny, który będzie musiał poradzić sobie z całkowitym odrzuceniem.

Podczas pogrzebu rodziców Alana Mariuszowi kompletnie puszczają nerwy.
Zdrada Elizy wychodzi na jaw. Streszczenie 4203. odcinka "Na Wspólnej"

Wielkie sekrety ujrzą światło dzienne, gdy Eliza postanowi ratować swoje małżeństwo i zrezygnować ze spotkań z Bartkiem. Kobieta otwarcie przyzna Jarkowi, że w jej życiu pojawił się ktoś inny, lecz ukryje przed nim fakt fizycznego zbliżenia z kochankiem. Podczas dowożenia syna na zajęcia sportowe Bergowa odbędzie pełną emocji rozmowę z Bartkiem, która zakończy się czułym pocałunkiem na pożegnanie. Intryga uknuta przez zazdrosną Sylwię sprawi, że całej tej scenie będzie uważnie przyglądał się Junior. Z kolei w wątku Mariusza zobaczymy jego narastającą frustrację związaną z wyjazdem Oli i jej ojca na cmentarz. Prawnik porzuci Zakościelnego w kancelarii, wpadnie na pogrzeb i jednym ciosem powali Novaka, obrzucając przy tym bliskich wyzwiskami. W innej części serialu Jolanta natrafi na potężną sumę pieniędzy schowaną u Klusków i zacznie jeszcze mocniej zabiegać o względy Bożydara. Równocześnie Brygida wraz z Remkiem podejmą decyzję o tymczasowej przeprowadzce do rodziców, aby pilnować terapii ojca alkoholika, ale sytuacja szybko wymknie się spod kontroli. Widzowie obejrzą te wydarzenia w środę 29 kwietnia.

Rozwód Kasi oraz problemy Romana. Co wydarzy się w 4204. odcinku "Na Wspólnej"?

Wstrząśnięta zachowaniem Mariusza na cmentarzu Ola postanawia zamieszkać z dzieckiem u swoich rodziców, rezygnując z powrotu do męża. W jej nowym miejscu schronienia zjawia się Novak z żądaniem, aby odizolowała ich syna od agresywnego prawnika. Chwilę później próg domu Zimińskich przekracza skruszony Czerski, obiecując całkowitą poprawę i błagając ukochaną o powrót, lecz spotyka się z definitywną odmową opartą na głębokim strachu. W tym samym czasie Kalina odnosi sukces na egzaminie adwokackim, przed którym wita ją Łukasz z bukietem kwiatów. Świeżo upieczona pani mecenas pośpiesznie odsyła kochanka, ponieważ na horyzoncie pojawia się mocno zestresowany Tadeusz. Później dochodzi do spotkania Kaliny i Kasi, podczas którego Żbikowa deklaruje podtrzymanie chęci rozwodu, co wzbudza spore podejrzenia u jej rozmówczyni. Z kolei Roman odbiera z komisariatu policyjny sprzęt nagrywający podpalenie pensjonatu i w przypływie złości atakuje prowadzonego korytarzem sprawcę pożaru. Razem z Honoratą udają się na spotkanie z właścicielką zniszczonego obiektu, licząc na szybką odbudowę za sprawą funduszy z ubezpieczenia, jednak dzierżawczyni zaskakuje ich zupełnie inną wizją przyszłości. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 30 kwietnia.

