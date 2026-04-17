M jak miłość, odcinek 1929: Marcin sprzeciwi się szefowej. Odrzuci bogatą Elżbietę z miłości do Kamy, ale ona i tak nie odpuści - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-04-17 13:14

Nowa szefowa Marcina (Mikołaj Roznerski) w 1929 odcinku "M jak miłość" zastawi na niego pułapkę, bo Chodakowski wpadnie jej w oko już na początku pracy w korporacji. A to oznacza tylko jedno - kolejna kobieta w życiu Marcina, która może sprowadzić na niego tylko kłopoty. Katarzyna Dąbrowska jako piękna, uparta i bajecznie bogata Elżbieta Domańska dołączy do obsady "M jak miłość" we wtorek, 28 kwietnia, i od razu będzie miała mocne wejście! Co prawda Marcin sprzeciwi się szefowej, odrzuci propozycję Elżbiety, aby zostać jej prywatnym ochroniarzem, lecz Domańska nie weźmie tego pod uwagę. Zamiary szefowej Marcina szybko wyjdą na jaw. Poznaj szczegóły.

"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Katarzyna Dąbrowska w obsadzie "M jak miłość" u boku Mikołaja Roznerskiego to oznacza nowe kłopoty w małżeństwie Marcina i Kamy. Z miłości do żony Chodakowski zmienił pracę, odszedł z agencji detektywistycznej i zatrudnił się jako specjalista do spraw bezpieczeństwa w dużej korporacji, lecz nawet tam nie będzie bezpieczny. 

Marcin wpadnie w oko nowej szefowej w 1929 odcinku "M jak miłość"

Bo już od 1929 odcinka "M jak miłość" na Marcina zacznie czyhać nowa szefowa, prezes firmy Elżbieta Domańska, piękna, ambitna, bezkompromisowa i szalenie uparta milionerka, która postawi sobie za cel mieć Chodakowskiego tylko dla siebie. Dlaczego? Powód zainteresowania Marcinem będzie oczywisty! Od razu wpadnie w oko Elżbiecie, która zwróci uwagę na zabójczo przystojnego podwładnego. 

To dlatego Elżbieta w 1929 odcinku "M jak miłość" złoży Marcinowi propozycje nie do odrzucenia. Aby mieć go tylko dla siebie zaproponuje mu zmianę pracy na jej osobistego ochroniarza, żeby nie męczył się już za biurkiem w firmie. Z tą ofertą szefową będą się wiązały większe pieniądze dla Marcina, lecz także częste wyjazdy za granicę, bo Domańska dużo podróżuje po świecie. 

- Myślę, że taka praca byłaby dla pana odpowiednim wyzwaniem - tak Elżbieta zacznie kusić Marcina. - Oferuję podróże po całym świecie, kadry rodem z sensacyjnego filmu... No i podwojenie pańskiej pensji. W końcu moje bezpieczeństwo jest dla firmy bezcenne - doda Domańska, cytowana przez światseriali.interia.pl. 

Marcin odrzuci propozycję prezes Elżbiety Domańskiej w 1929 odcinku "M jak miłość"

Jednak Marcin odmówi szefowej, a jego sprzeciw w 1929 odcinku "M jak miłość" spotka się z natychmiastową reakcją Elżbiety. Tłumaczenia Chodakowskiego wcale nie przekonają pani prezes. 

- To wszystko brzmi bardzo kusząco, ale niestety, nie mogę przyjąć pani propozycji. Pewnie pani wie, że wcześniej prowadziłem ze wspólnikiem agencję detektywistyczną, ale żona niezbyt dobrze to znosiła, bała się o moje bezpieczeństwo. I dlatego... - wykręci się Marcin.  

- Rzucił pan dla niej to, co kocha? Jak romantycznie. Takie poświęcenie... - Elżbieta przerwie mu z kpiną w głosie. 

- Po prostu żonę kocham bardziej - zapewni szefową Marcin, który postawi granicę ich relacji służbowych.

Tak w 1929 odcinku "M jak miłość" Elżbieta zmusi Marcina, żeby został jej ochroniarzem

Tyle że Elżbieta w 1929 odcinku "M jak miłość" i tak postawi sobie za cel mieć Marcina tylko dla siebie. Jak podaje światseriali.interia.pl prawdziwe zamiary szefowej Marcina wyjdą na jaw, kiedy będzie rozmawiała przez telefon z koleżanką na temat wyjazdu do Wiednia. - Tak, widzimy się w poniedziałek na targach w Wiedniu. Jak zobaczysz mojego nowego osobistego ochroniarza, to padniesz z zazdrości. Jest wręcz nieprzyzwoicie przystojny. Sama się przekonasz. Formalnie nie jest jeszcze moim bodyguardem, ale będzie, chociaż... sam jeszcze o tym nie wie.

W finale 1929 odcinka "M jak miłość" Marcin odbierze telefon z firmy od szefa ochrony, który nie pozostawi żadnych wątpliwości, gdzie teraz będzie jego miejsce.

- To pilna sprawa. Dostaliśmy polecenie z centrali, prezes Domańska leci w poniedziałek do Wiednia, będzie pan jej osobistym ochroniarzem. Informacje przesłałem panu mailem - usłyszy Marcin i już nie będzie mógł się sprzeciwić szefowej. 

M jak miłość. Będzie rozwód Kamy i Marcina? 

M jak miłość, odcinek 1929: Marcin sprzeciwi się szefowej. Odrzuci piękną Elżbietę z miłości do Kamy, ale ona i tak nie odpuści - ZDJĘCIA
