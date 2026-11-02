Na Wspólnej, odcinek 4310: Bożydar wyprowadzi się z domu. Próba ratowania małżeństwa skończy się awanturą

Bożydar wyprowadzi się do hotelu w 4310. odcinku „Na Wspólnej”

Bożydar (Sławomir Orzechowski) nie będzie już chciał mieszkać z Mileną (Katarzyna Kwiatkowska). Po kolejnej kłótni małżonkowie pozostaną w konflikcie, a mężczyzna początkowo znajdzie schronienie u Remka (Maciej Kobiela) i Brygidy (Maja Wolska). W końcu jednak zdecyduje się na przeprowadzkę do hotelu. To kolejny etap rodzinnego kryzysu, który narastał już wcześniej. W 4286. odcinku „Na Wspólnej” Bożydar dowiedział się, że Milena zamierza wystąpić w telewizyjnym programie półnaga. Nie chciał dopuścić do jej udziału w show i poprosił rodzinę o pomoc. W 4303. odcinku udało mu się przekonać żonę do zmiany planów, ale w zamian Milena wymusiła zgodę na otwarcie baru z alkoholem na dachu Wspólnej.

Syn spróbuje pogodzić rodziców. W 4310. odcinku „Na Wspólnej” dojdzie do kolejnej awantury

Remek nie będzie chciał patrzeć na rozpad małżeństwa rodziców. Postanowi spróbować ich pogodzić i doprowadzi do wspólnej randki Bożydara i Mileny. Spotkanie, które miało pomóc im zażegnać konflikt, zakończy się jednak kolejną kłótnią. Zamiast zbliżyć się do siebie, małżonkowie ponownie stracą panowanie nad sytuacją. Próba pojednania nie przyniesie więc oczekiwanego efektu, a rodzinne napięcie jeszcze się zaostrzy.

Milena zamieszka u młodych po kłótni w 4310. odcinku „Na Wspólnej”

Po kolejnej awanturze to Milena znajdzie się w sytuacji, w której będzie musiała poszukać nowego miejsca do zamieszkania. Tym razem przeniesie się do Remka i Brygidy. Rodzina ponownie zostanie wciągnięta w małżeńskie problemy Bożydara i Mileny. Syn, który chciał pomóc rodzicom się pogodzić, nie osiągnie celu, a zamiast tego będzie musiał zmierzyć się z nowymi konsekwencjami ich konfliktu.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4310. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4310. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 11 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

Sonda Oglądasz "Na Wspólnej"? TAK NIE

7