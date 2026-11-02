M jak miłość, odcinek 1953: Judyta zakochała się w Marysi, a teraz znajdzie nową miłość. Nie powie, kim ona jest - ZDJĘCIA

To dlatego Judyta przyjdzie po Marysię na Mazury w 1953 odcinku "M jak miłość"

Miłość Judyty do Marysi w 1953 odcinku "M jak miłość" będzie dowodem na to, że nawet nieodwzajemnione uczucie może ustąpić miejsca pięknej przyjaźni. To właśnie ona jest przy Rogowskiej w najtrudniejszych momentach po zdradzie Artura (Robert Moskwa), kiedy ważą się losy ich małżeństwa i to od Marysi zależy, czy nastąpi ostateczny koniec i będzie rozwód.

Ale po wyjeździe Marysi na Mazury nawet Judyta w 1953 odcinku "M jak miłość" nie będzie miała z nią kontaktu, bo przyjaciółka nagle przestanie odpowiadać na telefony. Zaniepokojona terapeutka postanowi więc sprawić Marysi niespodziankę i zjawi się u niej w spa nad jeziorem. Zastanie ją podczas spaceru, zaledwie kilka godzin po tym, jak niczym bohaterka uratuje życie nieznajomemu mężczyźnie, który choruje na cukrzycę. Nie wiedząc jeszcze, że los nieprzypadkowo połączył ją z Jerzym Wielickim (Marcin Kwaśny).

- Miałaś zadzwonić do mnie? Powiedz mi, gdzie ty jesteś i co robisz? - Judyta bez trudu znajdzie Marysię nad jeziorem i zadzwoni do niej, żeby usłyszeć, jak tym razem się wykręci.

- Wiesz co, przepraszam, nie bardzo mogę teraz rozmawiać...

- Bo? Co tym razem kłamczucho jedna? - Kosowska zacznie robić jej wymówi, a Marysia od razu rzuci się jej w ramiona.

- Przyjechałam do ciebie, zamierzam z tobą zostać, a jutro odstawić cię do domu. Chyba, że masz lepszy plan? - Judyta nie zniesie słowa sprzeciwu.

Nie przegap: M jak miłość. Tak się zmieni Marysi po rozstaniu z Arturem! Małgorzata Pieńkowska oszałamia metamorfozą - ZDJĘCIA

Judyta zakochana w 1953 odcinku "M jak miłość", ale już nie w Marysi

Przyjazd Judyty na Mazury w 1953 odcinku "M jak miłość" będzie niczym balsam na złamane serce Marysi, która w samotności dojdzie do siebie, uporządkuje swoje myśli i podejmie ostateczną decyzję, czy rozwód z Arturem jest już przesądzony. Niespodziewanie przyjaciółka pochwali się Rogowskiej, jak wiele się zmieniło w Grabinie przez te kilkanaście dni po jej wyjeździe. W życiu Judyty pojawi się inna kobieta...

- W pracy spokojnie. U twojej mamy bardzo dobrze. Wczoraj byliśmy z tatą na partyjce szachów. Młodzież do niej przyjeżdża. W każdym razie babcia jest pod stałą opieką. Wczoraj był Piotrek z rodziną, Paweł z Antkiem. Ale najpiękniej opiekuje się nią Agnes... Mówię ci o tym, żebyś w ogóle się nie martwiła. A z newsów... Poznałam kogoś... Na razie tylko piszemy ze sobą przez internet. Już nawet rozmawiamy. Jest bardzo miło... I więcej nie powiem, bo nie chcę zapeszać. To ja tyle. Teraz ty...

- U mnie właściwie ciągle to samo... Chociaż nie, skłamałabym. Znowu bym skłamała. Czy ty wiesz, że dziś uratowałam komuś życie? Znaczy jakoś tak się to samo, ale uratowałam życie... - Marysia w 1953 odcinku "M jak miłość" nie będzie jeszcze miała pojęcia, że spotkanie Jerzego to początek nowej historii...

Póki co nie wyjaśni się, kim jest kobieta, którą poznała Judyta i jak zareaguje jej ojciec, Karol Kosowski (Stanisław Brejdygant) na wieść, że jego córka może tworzyć z nią związek.

Kiedy 1953 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1953 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 2 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Marysia gotowa na rozwód z Arturem! Nigdy do niego nie wróci