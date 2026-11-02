M jak miłość, odcinek 1953: Marysia ocali Jerzego przed śmiercią i pozna całą prawdę o jego żonie! Przez nią stracił wszystko - ZDJĘCIA

Uratowany Jerzy odwiedzi Marysię z kwiatami w 1953 odcinku "M jak miłość". Opowie jej o swoim życiu

Po tym, jak Marysia w 1953 odcinku "M jak miłość" uratuje Jerzego podczas niebezpiecznej sytuacji w lesie, Wielicki postanowi odnaleźć kobietę i osobiście jej podziękować. Zjawi się w hotelu z kwiatami. Oboje usiądą na krótką kawę, a rozmowa szybko zejdzie na znacznie bardziej osobiste tematy. Rogowska nie będzie wypytywać nowego znajomego o jego prywatne sprawy ani próbować na siłę poznawać szczegółów jego przeszłości.

To Jerzy sam zdecyduje, że chce opowiedzieć jej o tym, co go spotkało. Nie będzie udawał, że wszystko w jego życiu układa się dobrze. Wręcz przeciwnie, już podczas pierwszej rozmowy pokaże Marysi swoją trudniejszą stronę.

Była żona Jerzego doprowadziła go do bankructwa. Wielicki stracił niemal wszystko

Najbardziej szokujące w 1953 odcinku "M jak miłość" okażą się wyznania dotyczące byłej żony Wielickiego. Jerzy przyzna, że jego problemy finansowe nie wzięły się znikąd, a za bankructwem, które przeżył rok wcześniej, stała właśnie kobieta, z którą kiedyś dzielił życie. To jednak nie będzie jedyny dramat, z jakim musi się mierzyć.

- (...) Miałem ostatnio trudny okres w swoim życiu i zawiesiłem na kołku wiele różnych spraw, w tym swoje zdrowie. Moja historia jest dość banalna. Rok temu zbankrutowałem, do bankructwa doprowadziła mnie moja była żona, mój syn siedzi w więzieniu za narkotyki, nie wiem czy pani mnie zrozumie, ale czuję, że życie nie ma najmniejszego sensu. Nie wiem po co pani mnie ratowała... Wciąż nie mam pojęcia, co dalej... Co robić z własnym życiem.

Wielicki wyzna więc Marysi, że stracił majątek, a jego syn trafił do więzienia za narkotyki. Widać będzie, że nie potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości i nie ma pomysłu na dalsze życie. Szczególnie mocno wybrzmi jego rozgoryczenie wobec byłej żony, której przypisze odpowiedzialność za finansową katastrofę.

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Szczerość Jerzego może szczególnie poruszyć Marysię. Rogowska sama przechodzi przez trudny okres po zdradzie Artura (Robert Moskwa). Jej małżeństwo znalazło się na krawędzi rozpadu, a słowa, które usłyszała od kochanki męża, boleśnie uświadomiły jej, jak niewiele wiedziała o tym, co działo się za jej plecami. Wielicki i Marysia mają za sobą zupełnie inne doświadczenia, ale oboje wiedzą, jak to jest stracić grunt pod nogami i nie widzieć przed sobą jasnej przyszłości.

Kiedy 1953 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1953 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 2 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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