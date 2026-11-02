M jak miłość, odcinek 1954: Kasia zorientuje się, że Aneta wygadała jej tajemnicę. Chodakowscy zaczną kłamać jak najęci - ZDJĘCIA

Kasia w 1954 odcinku "M jak miłość" wyłapie, że Chodakowscy dziwnie się zachowują

Po porannej awanturze z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz) Kasia pójdzie do kliniki i złoży wypowiedzenie. Olek będzie zaskoczony jej decyzją i z trudem powstrzyma się od ostrych komentarzy na temat działań lekarki. Przecież ortopeda dobrze wie o sfałszowanych wynikach DNA i kłamstwie, które prowadzi Kasia. Przed koleżanką spróbuje jednak nie dać po sobie poznać, że wie znacznie więcej, niż powinien. Chodakowski przyjmie dokument i zasugeruje Sanockiej, żeby jeszcze przemyślała wyjazd do Stanów. Gdy tylko Olek wyjdzie, Kasia od razu zwróci się do Anety. Będzie chciała wiedzieć, czy przyjaciółka powiedziała szefowi o jej tajemnicy. Sanocka najwyraźniej nie będzie spokojna, bo zdaje sobie sprawę, że informacja o sfałszowanych wynikach DNA mogłaby wywrócić jej życie do góry nogami.

- Olek coś wie, mówiłaś mu? - szybko zapyta Kasia, ale Aneta podłączy się do gry męża. Szybko skłamie.

- Co? Nie, oczywiście, że nie - skłamie Aneta.

Aneta skłamie Kasi prosto w oczy. Nie zdradzi, że Olek zna prawdę

Aneta nie przyzna się, że Olek dowiedział się o fałszerstwie. Wcześniej obiecał żonie, że dochowa tajemnicy, dlatego teraz będzie musiał trzymać się ustalonej wersji. Kasia nie może się dowiedzieć, że jej oszustwo wyszło na jaw, a przyjaciółka znajdzie się w trudnej sytuacji, bo będzie musiała kłamać osobie, której chce pomóc. Olek również w 1954 odcinku "M jak miłość" nie skonfrontuje Kasi z prawdą podczas rozmowy w klinice. Choć wie już o sfałszowanych wynikach badań DNA, zachowa pozory i będzie udawał, że niczego nie odkrył. Nie zdradzi się ani podczas przyjmowania wypowiedzenia, ani w obecności obu kobiet.

Chodakowscy będą udawać, że nic nie wiedzą. Jak długo utrzymają sekret Kasi?

W 1954 odcinku "M jak miłość" Aneta i Olek będą twardo trzymali się postanowienia, by w miarę możliwości nie wtrącać się w kłamstwo Kasi. Ostatecznie Kasia uwierzy Anecie, że Olek nic nie wie, a nawet po rozmowie z przyjaciółką w klinice, pójdzie do Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), by spróbować wyznać mu prawdę o Zosi. Jednak stchórzy i ucieknie, więc Karski nadal będzie żył w nieświadomości.

Kiedy 1954 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1954 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 3 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.