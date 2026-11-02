M jak miłość, odcinek 1957: Ciąża Magdy i odejście Anity to nie wszystko! Takie zmiany zajdą w kancalerii Budzyńskiego

Ciąża Magdy zmieni sytuację w kancelarii Budzyńskich w 1957 odcinku "M jak miłość"

W kancelarii pojawi się problem, którego jeszcze niedawno nikt nie brał pod uwagę. Magda wreszcie doczekała się upragnionej ciąży, a po kolejnych badaniach i potwierdzeniu, że wszystko rozwija się pomyślnie, razem z Andrzejem w 1957 odcinku "M jak miłość" podzieli się radosną nowiną z bliskimi i współpracownikami. Nie można jednak zapominać, że ciąża Magdy od początku jest szczególnie ważna ze względu na jej problemy kardiologiczne. Budzyńska od lat zmagała się z chorobą serca i wcześniej obawiała się, że macierzyństwo może być dla niej zbyt dużym obciążeniem. Dlatego niewykluczone, że będzie musiała szczególnie na siebie uważać i ograniczyć obowiązki zawodowe.

Jeśli Magda zdecyduje się na zwolnienie lekarskie, a później skorzysta z urlopu macierzyńskiego, jej nieobecność może potrwać znacznie dłużej. Andrzej będzie więc musiał przygotować się na to, że żona nie będzie mogła pomagać mu w kancelarii tak jak dotychczas.

Anita wyjedzie do Hiszpanii. W 1957 odcinku "M jak miłość" zaskoczy Kamila

Jeszcze większym zaskoczeniem dla kancelarii może okazać się decyzja Anity. Sekretarka Budzyńskich od dawna marzy o własnym dziecku, ale kolejne niepowodzenia i świadomość, że nie może zajść w ciążę, coraz mocniej odbijają się na jej psychice. Dodatkowo wiadomość o ciąży Magdy będzie dla niej wyjątkowo trudna. Zamiast cieszyć się szczęściem koleżanki, Anita jeszcze boleśniej odczuje własne niespełnione marzenie.

W 1957 odcinku "M jak miłość" kobieta poinformuje Kamila, że chce wyjechać z matką do Hiszpanii. Nie będzie to jedynie krótka zmiana otoczenia, ale próba oderwania się od problemów, z którymi nie potrafi sobie poradzić. Laskowska będzie potrzebowała odpoczynku od dotychczasowego życia, a także czasu, by poukładać sobie wszystko na nowo. Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa jej nieobecność. Wcześniej pojawiały się już informacje, że Melania Grzesiewicz na pewien czas zniknie z "M jak miłość". Wyjazd Anity do Hiszpanii może więc oznaczać nie tylko urlop w pracy, ale również dłuższe pożegnanie z kancelarią. Niewykluczone, że jej powrót do obowiązków nie nastąpi szybko, o ile w ogóle.

Andrzej, Kamil i Piotrek zostaną bez Magdy i Anity. Kancelaria zatrudni nową osobę?

Jeśli obie kobiety rzeczywiście przestaną pracować w kancelarii, Budzyńscy znajdą się w trudnym położeniu. Andrzej, Kamil i Piotrek będą musieli poradzić sobie bez Magdy, która od lat jest ważną częścią zespołu, oraz Anity, która również odgrywa istotną rolę w codziennym funkcjonowaniu firmy. To oznacza, że w kancelarii może zabraknąć rąk do pracy. Obowiązki Magdy i Anity nie znikną przecież razem z ich nieobecnością, a pozostali prawnicy będą musieli znaleźć sposób na utrzymanie dotychczasowego tempa pracy.

Czy w związku z tym w "M jak miłość" pojawi się nowa postać, która dołączy do zespołu Budzyńskiego? Zatrudnienie kolejnej osoby wydaje się jednym z możliwych rozwiązań, zwłaszcza jeśli nieobecność Magdy i Anity okaże się długotrwała. Na razie nie ma jednak potwierdzenia, że kancelaria rzeczywiście rozpocznie poszukiwania nowego pracownika.

Kiedy 1957 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1957 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.