Na Wspólnej, odcinek 4305: Anastazja wpadnie w szał i potrąci matkę! Igor i Julka będą świadkami dramatu - ZDJĘCIA

Anastazja nie zgodzi się na odwyk w 4305. odcinku „Na Wspólnej”

Julka nadal nie radzi sobie z uzależnieniem. Niedawno przedawkowała narkotyki i doznała zawału serca, a w 4298. odcinku lekarze walczyli o jej życie. Rokowania pozostawały niepewne. Wkrótce jednak jej stan się ustabilizował i mogła wrócić do domu. Igor zrobi wszystko, aby pomóc córce, ale to nie oznacza końca problemów. Teraz, w 4305. odcinku będzie musiała zmierzyć się z perspektywą półrocznego pobytu w ośrodku leczenia uzależnień. Nie będzie przekonana do tego rozwiązania i zacznie obawiać się odwyku.

W tym samym czasie Igor otrzyma telefon od przerażonej Wioli. Kobieta nie będzie potrafiła poradzić sobie z reakcją Anastazji na wiadomość o leczeniu. Córka wpadnie w szał, a sytuacja szybko wymknie się spod kontroli. Igor nie pozostawi Wioli samej z problemem i znajdzie się w samym środku rodzinnego dramatu.

Wiola będzie próbowała ratować córkę, ale Anastazja posunie się za daleko

Anastazja nie zaakceptuje decyzji dotyczącej odwyku, a jej gwałtowna reakcja doprowadzi do przerażającej sceny. W 4305. odcinku „Na Wspólnej” Igor i Julka zobaczą, jak Anastazja wjeżdża samochodem w matkę. To nie pierwszy raz, kiedy w życiu Anastazji nie dzieje się najlepiej. W 4289. odcinku „Na Wspólnej” dziewczyna przeżyła śmierć koleżanki, która zmarła na jej oczach. Gdy Wiola próbowała zabrać ją na odwyk, Anastazja uciekła i wpadła pod nadjeżdżający samochód. Później jej stan psychiczny i uzależnienie nadal budziły niepokój. Teraz konflikt z matką przybierze jeszcze bardziej niebezpieczny obrót. Wiola przeżyje wypadek, a przerażona czynem córki zgłosi sprawę na policję. Czy jednak wycofa zeznania, czy córka odpowie za swoje czyny? Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4305. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4305. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 3 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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