Na Wspólnej, odcinek 4303: Media ujawnią szokujące doniesienia o synu Leśniewskich! Chwilę później Stefek zniknie

Skandal wokół Stefka i dramat Marty w 4303. odcinku "Na Wspólnej"

Problemy rodziny Leśniewskich narastają od kilku odcinków. W 4289. odcinku „Na Wspólnej” na stronie prowadzonej przez Stefanka zaczęły pojawiać się zdjęcia jego młodszego brata Tymka. Chłopiec publikował materiały w sieci, a jego aktywność przyciągała coraz większą uwagę. Marta nie zdawała sobie wówczas sprawy z tego, jak poważne konsekwencje mogą mieć działania syna.

Niepokój o bezpieczeństwo młodszego dziecka powrócił w 4298. odcinku. Iga Przybysz (Lidia Sadowa), przeglądając pliki zabezpieczone przez policję w sprawie materiałów pedofilskich, natrafiła na zdjęcia Tymka. Marta i Mikołaj byli w szoku, gdy uświadomili sobie, że za publikacjami stoi Stefek. Iga próbowała uspokoić chłopca, tłumacząc mu, że nie popełnił przestępstwa. Dla jego rodziców odkrycie to było jednak ogromnym wstrząsem.

W kolejnym odcinku Marta zaczęła obawiać się, że w darknecie mogą krążyć zdjęcia jej młodszego synka. Sprawa była dla niej szczególnie trudna, ponieważ dotyczyła bezpieczeństwa dziecka, a jednocześnie zachowania starszego syna, którego nie potrafiła w pełni kontrolować. W 4303. odcinku sytuacja przybierze jeszcze bardziej niepokojący obrót.

Stefek zniknie ze szkoły. Marta będzie przerażona w 4303. odcinku "Na Wspólnej"

W 4303. odcinku „Na Wspólnej” Fabian przekaże Marcie sensacyjne doniesienia. Media plotkarskie zaczną pisać o rzekomych kontaktach Stefka z pedofilem. Informacje te uderzą w całą rodzinę, a Leśniewska będzie musiała zmierzyć się z wiadomościami, które mogą dodatkowo skomplikować i tak już trudną sytuację jej syna.

Nie będzie to jednak koniec problemów. Chwilę później Marta dowie się, że Stefek uciekł ze szkoły. Chłopiec zniknie bez śladu, a jego rodzice nie będą wiedzieli, gdzie go szukać. W obliczu wcześniejszych wydarzeń zniknięcie syna będzie dla jego rodziców olbrzymim ciosem. Marta nie będzie zdruzgotana, a medialna burza wokół Stefka tylko pogłębią stres i niepokój. Czy Stefek będzie bezpieczny? I co tak naprawdę wydarzyło się w sprawie jego rzekomych kontaktów z pedofilem?

Data i godzina emisji 4303. odcinka serialu "Na Wspólnej"

Odcinek 4303. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w czwartek, 29 października 2026 roku o godz. 20:15 w TVN. Ten, jak i wszystkie poprzednie odcinki można zobaczyć na platformie streamingowej Player.

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