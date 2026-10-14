Na Wspólnej, odcinek 4298: Szokujące odkrycie Igi! Zdjęcia synka Marty i Mikołaja wśród materiałów pedofilskich

Iga odkryje zdjęcia Tymka w materiałach pedofilskich w 4298. odcinku „Na Wspólnej”

Iga (Lidia Sadowa) natrafi na zdjęcia małego Tymka (Marcel Kwaśnik) podczas przeglądania plików zabezpieczonych przez policję. Wśród materiałów pedofilskich znajdą się fotografie synka Marty (Joanna Jabłczyńska) i Mikołaja (Krzysztof Wieszczek). Policjantka porozmawia z Martą i Mikołajem o tym, co znalazła. W trakcie rozmowy oboje uświadomią sobie, że za całą sytuacją stoi Stefek. Dla rodziców będzie to szokujące odkrycie, zdjęcia mogły trafić do osób, które mogą mieć bardzo złe zamiary.

Stefek narazi młodszego brata na niebezpieczeństwo w 4298. odcinku „Na Wspólnej”

Zachowanie Stefka już wcześniej mogło budzić niepokój. W 4283. odcinku „Na Wspólnej” Mikołaj zajmował się małym Tymkiem, nie zdając sobie sprawy, że starszy syn planuje publikować w sieci filmiki z braciszkiem. Z kolei w 4293. odcinku chłopiec zamieszczał w internecie zdjęcia młodszego brata.

Teraz okaże się, że sprawa ma znacznie poważniejszy wymiar. Fotografie Tymka zostaną odnalezione wśród materiałów pedofilskich zabezpieczonych przez policję. Marta i Mikołaj będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami działań Stefka, choć na tym etapie nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób zdjęcia trafiły na strony pedofilskie ani kto mógł je wykorzystać.

W kolejnym, 4299. odcinku „Na Wspólnej” sprawa Stefka nadal będzie budzić silne emocje. Mikołaj będzie wzburzony zachowaniem syna, a Iga spróbuje uświadomić chłopcu, że nie popełnił przestępstwa. Marta z kolei zacznie obawiać się, że zdjęcia Tymka mogą krążyć w darknecie.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4298. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4298. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 21 października 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

Sonda "Barwy szczęścia", "Na Wspólnej", a może "M jak miłość"? Który serial lubisz najbardziej? "Barwy szczęścia" "Na Wspólnej" "M jak miłość"

5