Na Wspólnej, odcinek 4303: Dyrektorka utrze nosa Lwowi! Odbierze mu szansę na przełomową operację

Lew straci szansę na medyczny sukces w 4303. odcinku "Na Wspólnej"

Lew od dawna rozwija swoją karierę lekarską i angażuje się w trudne przypadki. W 4303. odcinku „Na Wspólnej” pojawi się przed nim okazja, na którą długo czekał. Pacjent wymagający przełomowej operacji trafi pod jego opiekę, a Nalepa będzie chciał wykorzystać tę szansę nie tylko po to, by mu pomóc, lecz także zaprezentować swoje umiejętności na forum lekarskim.

Dla Lwa zabieg będzie miał szczególne znaczenie. Lekarz zamierzał przeprowadzić go pokazowo, w obecności przedstawicieli środowiska medycznego. Taka operacja mogłaby stać się ważnym punktem w jego zawodowym dorobku. Nalepa będzie więc przekonany, że wreszcie uda mu się zrealizować plan, który przygotowywał od dawna.

Tym większym zaskoczeniem okaże się decyzja dyrektorki. Patrycja Johnson (Anita Jancia-Prokopowicz) nie wyrazi ona zgody na przeprowadzenie zabiegu przez Lwa. Nie będzie to jednak związane z samym stanem pacjenta ani z ujawnionymi błędami lekarza. Dyrektorka wyjaśni, że obiecała już operację komuś innemu. Tym samym pozbawi Nalepę możliwości, na której tak bardzo mu zależało.

W 4303. odcinku "Na Wspólnej" dyrektorka podejmie decyzję za plecami Lwa?

W 4303. odcinku „Na Wspólnej” dyrektorka szpitala powierzy zabieg doktor Orianie Warskiej (Kamilla Baar). To właśnie ona zajmie miejsce Lwa przy operacyjnym stole. Dla Nalepy będzie to szczególnie dotkliwy cios, ale Weronika (Renata Dancewicz) okaże się dla Lwa nieopisanym wsparciem. Lew stanie przed trudnym pytaniem, dlaczego dyrektorka zdecydowała się powierzyć operację innej lekarce. Czy spróbuje jeszcze zawalczyć o swoją szansę, czy zaakceptuje decyzję przełożonej? O tym przekonamy się w 4303. odcinku „Na Wspólnej”.

Data i godzina emisji 4303. odcinka serialu "Na Wspólnej"

Odcinek 4303. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w czwartek, 29 października 2026 roku o godz. 20:15 w TVN. Ten, jak i wszystkie poprzednie odcinki można zobaczyć na platformie streamingowej Player.

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