Na Wspólnej, odcinek 4300: Porażający dramat Bogdana! To będzie już koniec jego małżeństwa z Joanną - ZDJĘCIA

Monika i Włodek znajdą Bogdana w tragicznym stanie w 4300 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4300 odcinku "Na Wspólnej" Bogdan nagle zniknie po swoim powrocie ze Szwajcarii, przez co Monika i Włodek zaczną się o niego szalenie niepokoić. Szczególnie, Zięba, który już ostatnio widział, w jakim stanie jest jego syn, a także jego małżeństwo. Tym bardziej, że przecież Joanna nie przyleciała już z Miśką (Zoe Messy) do Polski.

I w 4300 odcinku "Na Wspólnej" niestety nie będzie inaczej, bo Berg także wróci sam, czego wówczas ani Zięba, ani Cieślikowa jeszcze nie będą świadomi. Jednak i dla ich w końcu wszystko stanie się jasne, gdy wreszcie uda im się odnaleźć Bogdana w jego mieszkaniu. Tyle tylko, że w tragicznym stanie...

Berg powie rodzinie o końcu swojego małżeństwa z Joanną w 4300 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4300 odcinku "Na Wspólnej" Monika i Włodek zobaczą pijanego Bogdana w kompletnej rozsypce. Berg będzie topił swoje smutki w alkoholu, gdy jego małżeństwo z Joanną już całkowicie dobiegnie końca, do czego wreszcie przyzna się przed najbliższymi.

Tym bardziej, że w 4300 odcinku "Na Wspólnej" Joanna już w ogóle nie będzie miała zamiaru wracać do Polski. Szczególnie, że wówczas już nic jej tam nie będzie ciągnąć, skoro będzie mieć córkę ze sobą w Szwajcarii. Mimo tego, iż po przyjeździe do Polski Miśka zechce zostać z ojcem, zachwycona ciepłym przyjęciem ze strony jego rodziny. Zwłaszcza, że Szwajcaria będzie jej się źle kojarzyć, wyłącznie z chorobą. Jednak Bergowi nie uda się namówić do tego i żony do powrotu.

Ojciec i siostra pocieszą załamanego Bogdana w 4300 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że w 4300 odcinku "Na Wspólnej" Bergowa będzie mieć tam na miejscu dobrą pracę. A Berg będzie miał swoje życie i rodzinę w Polsce, której także nie będzie chciał zostawiać. Zwłaszcza po śmierci Marii (śp. Bożena Dykiel). Żadne z małżonków nie będzie chciało ustąpić, przez co ich relacja ostatecznie nie przetrwa.

Oczywiście, w 4300 odcinku "Na Wspólnej" Bogdan nie będzie mógł się z tym pogodzić, a Monika i Włodek zrobią wszystko, aby go pocieszyć. Tym bardziej, że Zięba zrozumie go, jak nikt inny, bo doskonale będzie wiedział, co to znaczy stracić ukochaną żonę...

Kiedy 4300 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4300 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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