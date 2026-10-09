Na Wspólnej, odcinek 4300: Szokująca prawda o Dorocie! To złodziejka i mężobójczyni! Załatwi też Włodka?

Roman dowie się, kim tak naprawdę jest Dorota w 4300 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4300 odcinku "Na Wspólnej" w barze nieznajomy zaczepi Romana. Mężczyzna postanowi ostrzec Hoffera przed Dorotą. Tym bardziej, iż będzie wiedział, że została ona nową wspólniczką Włodka po śmierci Marii (śp. Bożena Dykiel), a także, że i on będzie pomagał Ziębie, w związku z czym będzie mógł go zaalarmować nim będzie za późno.

Zwłaszcza, że w 4300 odcinku "Na Wspólnej" mężczyzna będzie wiedział o Dorocie coś, czego chyba nikt nie będzie się spodziewał! A mianowicie, iż będzie złodziejką i mężobójczynią, która zabiła swojego ukochanego dla jego majątku!

Włodek nie uwierzy w rewelacje o Zakrzewskiej w 4300 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 4300 odcinku "Na Wspólnej" Roman potraktuje słowa mężczyzny śmiertelnie poważnie i natychmiast postanowi poinformować o tym Włodka. Tym bardziej, że po śmierci Marii i on mógłby stać się dla niej łakomym kąskiem. Szczególnie, że przecież także będzie dysponował majątkiem, a Dorocie już da się omamić.

Do tego stopnia, że w 4301 odcinku "Na Wspólnej" nie uwierzy w to, że Zakrzewska byłaby w stanie zabić dla pieniędzy. Zwłaszcza, że pokaże mu się przecież z jak najlepszej strony i to od samego poznania, gdy Maria jeszcze żyła, a także tuż po jej śmierci. A na dodatek pomoże mu reaktywować bar niemal od zera.

Hoffer nabierze coraz większych podejrzeń co do wspólniczki Zięby w 4300 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak w 4301 odcinku "Na Wspólnej" Hoffer będzie wolał dmuchać na zimne. Dlatego poprosi Bogdana (Wojciech Brzeziński), aby ten na wszelki wypadek dyskretnie sprawdził Dorotę, aby mieć pewność, że Włodek na pewno jest bezpieczny i nic mu nie grozi.

Szczególnie, że sam w 4301 odcinku "Na Wspólnej" zacznie mieć ku temu coraz większe wątpliwości, gdy zobaczy, jak Włodek wręcza pieniądze nowej cukierniczce, Elenie (Magdalena Czerwińska). Czy zatem Roman będzie miał co do niej rację, a Zięba faktycznie znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

Kiedy 4300 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4300 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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