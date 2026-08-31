Na Wspólnej, odcinek 4274: Basia rzuci się na porywacza i zerwie mu kominiarkę. To ktoś, kogo dobrze zna - ZDJĘCIA

Basia zaatakuje porywacza w 4274. odcinku „Na Wspólnej”

Porwanie Basi rozpoczęło się w 4269. odcinku „Na Wspólnej”. Kobieta została wówczas napadnięta po powrocie do domu, podczas gdy Smolny przygotowywał dla niej uroczystą kolację. W 4270. odcinku „Na Wspólnej” zamaskowany mężczyzna w piwnicy podał nieprzytomnej Basi narkotyk.

W 4274. odcinku „Na Wspólnej” Basia wciąż będzie przetrzymywana w piwnicy. Nie zamierza jednak bezczynnie czekać na rozwój wydarzeń. Kiedy usłyszy, że zbliża się porywacz, postanowi wykorzystać każdą okazję, by spróbować się uwolnić. Basia udaje nieprzytomną. Porywacz nie będzie podejrzewał, że kobieta jest gotowa na atak. Gdy znajdzie się wystarczająco blisko, Basia nagle rzuci się na niego. W desperackiej walce uda jej się zedrzeć z jego głowy kominiarkę.

W 4274. odcinku „Na Wspólnej” Basia rozpozna porywacza

To, co zobaczy Basia, całkowicie ją zaskoczy. W 4274. odcinku "Na Wspólnej", po zdjęciu kominiarki z twarzy porywacza, ujrzy twarz mężczyzny, którego doskonale zna. Basia zastygnie z przerażenia. Nie tego się spodziewała.

Smolny będzie czekał na odzyskanie żony w 4274. odcinku „Na Wspólnej”

Tymczasem Smolny będzie przekonany, że policja jest coraz bliżej rozwiązania sprawy. W 4274. odcinku „Na Wspólnej” funkcjonariusze aresztują Jana Rybę i przesłuchają go w związku z porwaniem Basi. Mężczyzna będzie jednak stanowczo zaprzeczał, że ma cokolwiek wspólnego ze zniknięciem kobiety. Dla Smolnego najważniejsze będzie jedno – odnalezienie żony. Wcześniej, w 4272. odcinku „Na Wspólnej”, Krzysztof sam próbował zmusić Rybę do przyznania się do winy, grożąc mu za krzywdę, która mogłaby spotkać Basię.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4274 odcinka

Odcinek 4274 serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 9 września o godzinie 20:15 w TVN. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie Player.

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