Na Wspólnej, odcinek 4272: Wypadek pokrzyżuje plany Kalskiego. Żona przekaże mu fatalną wiadomość

Żona Kalskiego przekaże mu fatalną wiadomość w 4272. odcinku „Na Wspólnej”

W 4272. odcinku „Na Wspólnej” Greg (Michał Sitarski) będzie próbował namówić Nalepę (Przemysław Sadowski) na wspólne wyjście na piwo. Mężczyźni nie zdążą jednak spokojnie porozmawiać, ponieważ pojawi się żona Kalskiego, Ewelina (Marta Malikowska).

Kobieta przekaże mu wiadomość, której z pewnością nie chciał usłyszeć. Rozbiła ich samochód. Dla Kalskiego będzie to oznaczało dodatkowy problem i pokrzyżowanie planów, a dla niej kolejną awanturę, stres i obawę o własne bezpieczeństwo.

Wydarzenia będą miały szczególne znaczenie w kontekście ogólnej sytuacji w domu Kalskich, a konkretnie przemocy fizycznej, psychicznej oraz ekonomicznej, której Kalski dopuszcza się względem żony. Chociażby w 4270. odcinku „Na Wspólnej” Greg rozliczał żonę z zakupów i kontrolował nawet wydatki na krem. Kobieta znajduje się pod jego silną presją, a jej sytuacja jest coraz trudniejsza.

Wątek Kalskiego i Eweliny jest jednym z najważniejszych w tej chwili, ponieważ dotyka poważnego problemu przemocy domowej. Kalski nieustannie znęca się nad żoną i choć są osoby, które starają się interweniować, nikt nie jest w stanie powstrzymać doktora Kalskiego, który z jednej strony ratuje życie pacjentów, a z drugiej znęca się nad własną żoną.

W 4273. odcinku "Na Wspólnej" Ewelina zacznie sama szukać pomocy wśród bliskich jej osób. Skontaktuje się z Weroniką (Renata Dancewicz), z którą spotka się, aby porozmawiać o swojej sytuacji.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4272 odcinka

Odcinek 4272 serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września o godzinie 20:15 w TVN. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie Player.

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