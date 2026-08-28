Na Wspólnej, odcinek 4272: Smolny dopadnie Rybę. Będzie gotów zabić go za porwanie Basi - ZDJĘCIA

Smolny nie będzie mógł pogodzić się z opieszałością policji w 4272. odcinku „Na Wspólnej”

W 4272. odcinku „Na Wspólnej” dramat Smolnego (Łukasz Konopka) związany z zaginięciem Basi (Grażyna Wolszczak) będzie trwał nadal. Policja rozpocznie obserwację Sandry (Ina Sobala) oraz Jana Ryby (Jacek Pluta), ale dla Krzysztofa takie działania okażą się niewystarczające. Mężczyzna będzie drżał o życie swojej żony i zażąda od funkcjonariuszy bardziej stanowczej reakcji.

Wszystko zaczęło się wcześniej. W 4269. odcinku „Na Wspólnej” Basia została zaatakowana, gdy wracała do domu, a następnie zniknęła bez śladu. Smolny, który czekał tego wieczoru na żonę, nie miał pojęcia, co ją spotkało. W 4270. odcinku wraz ze Sławkiem (Mariusz Słupiński) próbował odnaleźć pierwszy trop, docierając do miejsca ostatniego logowania telefonu Basi.

W 4272. odcinku „Na Wspólnej” Smolny dopadnie Jana Rybę

Niepewność i strach sprawią, że Smolny przestanie panować nad emocjami. W 4272. odcinku „Na Wspólnej” sam odnajdzie Jana Rybę i postanowi skonfrontować się z nim twarzą w twarz. Krzysztof da mu jasno do zrozumienia, że jeśli Basi stanie się coś złego, Ryba zapłaci za to życiem. Smolny będzie gotów posunąć się bardzo daleko, bo zniknięcie żony całkowicie odbierze mu spokój. Nie będzie już chciał tylko czekać na wyniki policyjnego śledztwa.

Policja wykorzysta zachowanie Smolnego w 4272. odcinku „Na Wspólnej”

Po prowokacji Smolnego policja ruszy za Janem Rybą. W 4272. odcinku „Na Wspólnej” sytuacja wokół podejrzanego zacznie się więc rozwijać. Funkcjonariusze będą chcieli sprawdzić, dokąd zaprowadzi ich śledzenie mężczyzny i czy jego zachowanie pomoże w sprawie zaginięcia Basi.

Wcześniej Smolny zaczął podejrzewać osoby związane z aferą

Podejrzenia Krzysztofa nie pojawiły się bez powodu. W 4270. odcinku „Na Wspólnej” w redakcji pojawiły się groźby związane ze sprawą fałszywych dyplomów. Smolny dowiedział się również, że Sandra miała wcześniej dostęp do przygotowywanego artykułu dotyczącego afery.

To właśnie dlatego zaczął zastanawiać się, czy zniknięcie Basi może mieć związek z działalnością osób, którym zależało na uciszeniu jego i Marceliny (Agata Załęcka). W 4272. odcinku najważniejsze będzie jednak jedno – odnalezienie Basi, zanim stanie się jej coś złego.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4272. odcinka

Odcinek 4272 serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września o godzinie 20:15 w TVN. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie Player.

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