Na Wspólnej, odcinek 4263: Koniec Jarka i Martyny? To wyznanie zmieni między nimi wszystko

"Na Wspólnej" odcinek 4263 - czwartek, 13.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" Jarkowi uda się odzyskać syna, który ostatecznie wybaczy mu ostatnie nakrycie go z kochanką w mieszkaniu Bogdana (Wojciech Brzeziński). A co więcej, da przybranemu ojcu swoje błogosławieństwo na jego nowy związek z Martyną.

W tej sytuacji w 4263 odcinku "Na Wspólnej" Berg postanowi kuć żelazo, póki gorące i wreszcie zapoznać kochankę ze swoimi dziećmi. Tym bardziej, że sam będzie traktował ich relację naprawdę poważnie. Jednak w zupełnym przeciwieństwie do Brońskiej.

Martyna nie będzie chciała poznać dzieci Jarka w 4263 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" Jarek umówi się z Martyną, po czym nagle złapie ją za rękę, czym nieco ją zaskoczy. Aczkolwiek prawdziwy szok przeżyje dopiero za chwilę, gdy Berg wyskoczy z propozycją przejścia do następnego etapu i zapoznania go z jego dziećmi.

- Tak publicznie? Robi się poważnie - uzna Martyna.

- Tak pomyślałem sobie, że może moglibyśmy przejść na kolejny etap? - zaproponuje Jarek.

- To znaczy? - dopyta Wrońska.

- Chciałbym, żebyś poznała moje dzieci. Znaczy Juniora już znasz. Tylko mam na myśli tak w takich normalnych, kontrolowanych warunkach. No i jest jeszcze Hania. To są naprawdę super dzieciaki, mega je polubisz, one polubią ciebie na pewno - rozmarzy się Berg.

Jednak mina kochanki w 4263 odcinku "Na Wspólnej" wyrazi więcej niż tysiąc słów. Zwłaszcza, że Wrońska wcale nie będzie mieć aż takich planów wobec Berga, czym ogromnie go zrani.

- Co? Coś coś nie tak? - domyśli się Berg, gdy zobaczy jej minę.

- Jarek, nie gniewaj się, bo twoje dzieci na pewno są super, ale ja się nie nadaję do stałych związków i do bycia macochą tym bardziej nie. Myślałam, że to jest jasne - Martyna postawi sprawę jasno.

- No jak widać nie było - skwituje rozczarowany Jarek.

- To tym lepiej, że rozmawiamy - ucieszy się Martyna.

Reakcja Wrońskiej rozczaruje Berga w 4263 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale Jarek w 4263 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie podzieli jej entuzjazmu. A wręcz przeciwnie, gdyż poczuje się oszukany. Szczególnie, ze sam pokładał w ich relacji ogromne nadzieje po rozstaniu z Elizą (Katarzyna Chorzępa), a tu spotka go takie rozczarowanie!

- To co my właściwie robimy, co? Co to jest? Jakiś przygodny seks na poprawę humoru? - wybuchnie Jarek.

- Słuchaj, nazywaj sobie to, jak chcesz. Byle nie rodziną. Popsułam ci humor? - spyta Martyna.

- Jest okej, rozumiem. Na razie - odpowie smutno Berg, po czym odejdzie i zostawi ją samą.

Czy to zatem będzie koniec jego relacji z Martyną w 4263 odcinku "Na Wspólnej"? Wszystko na to wskazuje, bo po tym odrzuceniu Jarek wróci z powrotem do Elizy i dzieciaków!

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