Na Wspólnej, odcinek 4263: Koniec Jarka i Martyny? To wyznanie zmieni między nimi wszystko

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-08-12 12:47

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" Jarek (Wojciech Rotowski) postanowi zrobić kolejny krok w swojej relacji z Martyną (Joanna Kuberska) i zapoznać ją ze swoimi przybranymi dziećmi - Juniorem (Jan Leśniewski) i Hanią (Pola Żak). Tym bardziej, gdy syn w końcu mu wybaczy jego nową pannę i zaakceptuje ich związek. Tyle tylko, że w 4263 odcinku "Na Wspólnej" kochanka Berga nie będzie chciała od niego niczego więcej niż przygodnych spotkań, czym ogromnie go zrani. Do tego stopnia, że wreszcie odejdzie! Koniecznie poznaj szczegóły!

"Na Wspólnej" odcinek 4263 - czwartek, 13.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" Jarkowi uda się odzyskać syna, który ostatecznie wybaczy mu ostatnie nakrycie go z kochanką w mieszkaniu Bogdana (Wojciech Brzeziński). A co więcej, da przybranemu ojcu swoje błogosławieństwo na jego nowy związek z Martyną.

W tej sytuacji w 4263 odcinku "Na Wspólnej" Berg postanowi kuć żelazo, póki gorące i wreszcie zapoznać kochankę ze swoimi dziećmi. Tym bardziej, że sam będzie traktował ich relację naprawdę poważnie. Jednak w zupełnym przeciwieństwie do Brońskiej.

Martyna nie będzie chciała poznać dzieci Jarka w 4263 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" Jarek umówi się z Martyną, po czym nagle złapie ją za rękę, czym nieco ją zaskoczy. Aczkolwiek prawdziwy szok przeżyje dopiero za chwilę, gdy Berg wyskoczy z propozycją przejścia do następnego etapu i zapoznania go z jego dziećmi.

- Tak publicznie? Robi się poważnie - uzna Martyna.

- Tak pomyślałem sobie, że może moglibyśmy przejść na kolejny etap? - zaproponuje Jarek.

- To znaczy? - dopyta Wrońska.

- Chciałbym, żebyś poznała moje dzieci. Znaczy Juniora już znasz. Tylko mam na myśli tak w takich normalnych, kontrolowanych warunkach. No i jest jeszcze Hania. To są naprawdę super dzieciaki, mega je polubisz, one polubią ciebie na pewno - rozmarzy się Berg.

Jednak mina kochanki w 4263 odcinku "Na Wspólnej" wyrazi więcej niż tysiąc słów. Zwłaszcza, że Wrońska wcale nie będzie mieć aż takich planów wobec Berga, czym ogromnie go zrani.

- Co? Coś coś nie tak? - domyśli się Berg, gdy zobaczy jej minę.

- Jarek, nie gniewaj się, bo twoje dzieci na pewno są super, ale ja się nie nadaję do stałych związków i do bycia macochą tym bardziej nie. Myślałam, że to jest jasne - Martyna postawi sprawę jasno.

- No jak widać nie było - skwituje rozczarowany Jarek.

- To tym lepiej, że rozmawiamy - ucieszy się Martyna.

Reakcja Wrońskiej rozczaruje Berga w 4263 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale Jarek w 4263 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie podzieli jej entuzjazmu. A wręcz przeciwnie, gdyż poczuje się oszukany. Szczególnie, ze sam pokładał w ich relacji ogromne nadzieje po rozstaniu z Elizą (Katarzyna Chorzępa), a tu spotka go takie rozczarowanie!

- To co my właściwie robimy, co? Co to jest? Jakiś przygodny seks na poprawę humoru? - wybuchnie Jarek.

- Słuchaj, nazywaj sobie to, jak chcesz. Byle nie rodziną. Popsułam ci humor? - spyta Martyna.

- Jest okej, rozumiem. Na razie - odpowie smutno Berg, po czym odejdzie i zostawi ją samą.

Czy to zatem będzie koniec jego relacji z Martyną w 4263 odcinku "Na Wspólnej"? Wszystko na to wskazuje, bo po tym odrzuceniu Jarek wróci z powrotem do Elizy i dzieciaków!

Na Wspólnej, odcinek 4263: Koniec Jarka i Martyny? To wyznanie zmieni między nimi wszystko
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