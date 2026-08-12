Na Wspólnej, odcinek 4262: Włodek zostanie dziadkiem! Po śmierci żony zyska nową Marysię - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4262 - środa, 12.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4262 odcinku "Na Wspólnej" Beatka w końcu dowie się o śmierci Marii, gdy zadzwoni do niej, aby pochwalić się nowo narodzoną córeczką, która przyjdzie na świat jeszcze przed czasem. Tyle tylko, ze zamiast Ziębowej jej telefon odbierze jej mąż, który po usłyszeniu radosnej nowiny i złożeniu gratulacji, w zamian przekaże Wójcikowej tą najgorszą, gdy ta, niczego nieświadoma, zacznie dopytywać się o jego żonę.

Wówczas w 4262 odcinku "Na Wspólnej" żona Pawła pogrąży się w rozpaczy. I nic dziwnego, bo przecież Ziębowa była dla niej jak matka i babcia jej dopiero co narodzonej wnuczki. I stąd Beatka zdecyduje, aby tą schedę przyjął teraz jej mąż.

- Tutaj są te nasze skarby - ucieszy się Włodek, po czym zwróci się do Beatki, a następnie znów do jej córeczki - Otrzyj łezki. Nie denerwuj tam Marysi, no. Ta Marysia to tak czekała na ciebie jak na własną wnuczkę.

- Bo to jest wasza wnuczka - uzna Wójcikowa, czym ogromnie poruszy wdowca.

Włodek zyska wnuczkę po śmierci żony w 4262 odcinku "Na Wspólnej"!

W tym momencie w 4262 odcinku "Na Wspólnej" Beatka zapozna swoją córeczkę z dziadkiem, a on oczywiście zgodzi się nim zostać. Ale i ona nie będzie narzekać na taki stan rzeczy, bo od razu zaakceptuje swojego nowego opiekuna!

- Kochanie, poznaj dziadka. To jest dziadek Włodek - zakomunikuje jej Beatka, po czym doda radośnie - Uśmiechnęła się.

- Będziesz do mnie mówiła dziadku, prawda? No i pamiętaj, ze wszystkimi smutkami, ze wszystkimi radościami to do nas, do nas. A babcia tam na górze będzie czuwać. Cudownie, że cię mamy - ucieszy się Zięba.

- Oj tak - potwierdzi Wójcikowa, po czym w 4262 odcinku "Na Wspólnej" chwyci seniora za rękę.

Wójcikowie nadadzą córeczce imię Marysia w 4262 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale na tym w 4262 odcinku "Na Wspólnej" Beatka wcale nie poprzestanie! Wójcikowa zacznie opowiadać córeczce o zmarłej babci, a nawet zdecyduje się nadać dziewczynce jej imię, co spotka się z pełną akceptacją Pawła!

- Dziadek mówił do niej Żabciu, wiesz? Ale dla mnie to bardziej była taką niedźwiedzicą. Ona się troszczyła o wszystkich. Umiała się zatroszczyć, tak. Martwiła się, tak - zacznie opowiadać córce.

A gdy w 4262 odcinku "Na Wspólnej" dołączy do nich i Wójcik, to jego żona oficjalnie to zakomunikuje, czym i jego ogromnie poruszy. Zwłaszcza, że sam będzie chciał jej to zaproponować, ale wówczas już nawet nie będzie musiał!

- Widzisz Marysiu, jaki jest wyrozumiały... - opowie córce Beatka, gdy Paweł nie będzie się złościł o jej awanturę z rana.

- Marysiu? - dopyta jej poruszony mąż.

- A co? - odpowie pytaniem na pytanie jego żona.

- Nie, nic. Po prostu sam o tym myślałem, ale... - zacznie tłumaczyć Paweł, ale Beatka wejdzie mu w słowo - Bałeś się mojej reakcji, co? Oj ty głuptasku, głuptasku. Chodź!

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