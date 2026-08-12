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Ostatnie odcinki nie oszczędzały mieszkańców ulicy Wspólnej, a kolejne problemy tylko podkręciły emocje. W „Na Wspólnej” Igor w panice szukał Julki, bo nie wróciła na noc i długo nie dawała żadnego znaku. Kiedy w końcu sprowadził ją do domu, zobaczył, że jest pod wpływem narkotyków. A gdy Igor wspomniał o odwyku, Julka zaczęła straszyć, że zrobi sobie krzywdę. W tym czasie Agnieszka próbowała zorganizować pomoc dla podopiecznych ośrodka, a w domu skończyło się to ostrą kłótnią z mężem o sprawy zawodowe. Juliusz chciał wreszcie powiedzieć profesor Agier prawdę, ale wszystko rozsypało się, gdy dotarła do niego wiadomość o jej spotkaniu z innym mężczyzną. Jak te wątki potoczą się dalej?
"Na Wspólnej" odc. 4267 - streszczenie
Igor decyduje się na radykalny krok i zamyka Julkę w domu, licząc, że w ten sposób skłoni ją do odwyku. Julka na początku bagatelizuje sprawę, ale pod naciskiem ojca przyznaje, że to Leon pierwszy podał jej narkotyki. Wściekły Nowak idzie do Leona i chce wyjaśnić sprawę prosto w oczy. W tym czasie Weronika organizuje Ewelinie pomoc terapeutyczną. Lew przekazuje to Gregowi, a Kalski reaguje agresją i znów wyżywa się na żonie. Juliusz próbuje wrócić do łask u Krystyny, ale ona wybacza Janowi i coraz chętniej spędza z nim czas, co tylko podsyca zazdrość Kwiatkowskiego.
"Na Wspólnej" odc. 4267 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Nowe odcinki „Na Wspólnej” można oglądać w TVN. Każdy odcinek pcha te historie do przodu i wyjaśnia, co dalej z bohaterami. Jeśli śledzisz wątki Nowaków i Zimińskich, warto być przed telewizorem wieczorem. Kolejny odcinek jest już niedługo. Odcinek 4267 „Na Wspólnej” TVN pokaże 20 sierpnia 2026 roku o 20:15.
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to polska telenowela, która od lat opowiada o codziennym życiu mieszkańców Warszawy. Serial skupia się na kilku rodzinach, których losy ciągle się przeplatają, a w tle są praca, miłość i konflikty. Nie brakuje ani lżejszych momentów, ani dramatów, które mieszają w relacjach między bohaterami. Serial trzyma widzów przy ekranach, bo porusza realne problemy i ma mocną obsadę. W obsadzie są m.in.:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)