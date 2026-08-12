Ostatnie odcinki nie oszczędzały mieszkańców ulicy Wspólnej, a kolejne problemy tylko podkręciły emocje. W „Na Wspólnej” Igor w panice szukał Julki, bo nie wróciła na noc i długo nie dawała żadnego znaku. Kiedy w końcu sprowadził ją do domu, zobaczył, że jest pod wpływem narkotyków. A gdy Igor wspomniał o odwyku, Julka zaczęła straszyć, że zrobi sobie krzywdę. W tym czasie Agnieszka próbowała zorganizować pomoc dla podopiecznych ośrodka, a w domu skończyło się to ostrą kłótnią z mężem o sprawy zawodowe. Juliusz chciał wreszcie powiedzieć profesor Agier prawdę, ale wszystko rozsypało się, gdy dotarła do niego wiadomość o jej spotkaniu z innym mężczyzną. Jak te wątki potoczą się dalej?

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"Na Wspólnej" odc. 4267 - streszczenie

Igor decyduje się na radykalny krok i zamyka Julkę w domu, licząc, że w ten sposób skłoni ją do odwyku. Julka na początku bagatelizuje sprawę, ale pod naciskiem ojca przyznaje, że to Leon pierwszy podał jej narkotyki. Wściekły Nowak idzie do Leona i chce wyjaśnić sprawę prosto w oczy. W tym czasie Weronika organizuje Ewelinie pomoc terapeutyczną. Lew przekazuje to Gregowi, a Kalski reaguje agresją i znów wyżywa się na żonie. Juliusz próbuje wrócić do łask u Krystyny, ale ona wybacza Janowi i coraz chętniej spędza z nim czas, co tylko podsyca zazdrość Kwiatkowskiego.

"Na Wspólnej" odc. 4267 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe odcinki „Na Wspólnej” można oglądać w TVN. Każdy odcinek pcha te historie do przodu i wyjaśnia, co dalej z bohaterami. Jeśli śledzisz wątki Nowaków i Zimińskich, warto być przed telewizorem wieczorem. Kolejny odcinek jest już niedługo. Odcinek 4267 „Na Wspólnej” TVN pokaże 20 sierpnia 2026 roku o 20:15.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polska telenowela, która od lat opowiada o codziennym życiu mieszkańców Warszawy. Serial skupia się na kilku rodzinach, których losy ciągle się przeplatają, a w tle są praca, miłość i konflikty. Nie brakuje ani lżejszych momentów, ani dramatów, które mieszają w relacjach między bohaterami. Serial trzyma widzów przy ekranach, bo porusza realne problemy i ma mocną obsadę. W obsadzie są m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)