Na Wspólnej, odcinek 4258: Smolny zmierzy się z Andrzejem! Wsadzi byłego męża Basi do więzienia, kiedy ujawni aferę na uczelni?

"Na Wspólnej" odcinek 4258 - środa, 5.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

To jedna z największych afer w "Na Wspólnej" od lat, która może ostatecznie pogrążyć Andrzeja Brzozowskiego! W najczarniejszych koszmarach były mąż Basi nie śnił, że to właśnie Krzysztof Smolny może się przyczynić do tego, że pójdzie siedzieć, że będzie teraz oglądał świat zza krat.

Smolny i Marcelina w "Na Wspólnej" zdobywają dowód na przekręt na uczelni Andrzeja

A jednak dzięki dziennikarskiej prowokacji, śledztwu, które prowadzi z Marceliną Gwiazdą (Agata Załęcka) już w 4253 odcinku "Na Wspólnej" (emisja we wtorek, 28.07.2026, w TVN) zdobywa dowód na to, że Andrzej jest zamieszany w handel lewymi dyplomami na uczelni w Poznaniu. Finał ich akcji następuje, kiedy Smolny nagrywa rozmowę Marceliny z Janem Rybą, od którego żona prezesa Gwiazdy (Zbigniew Suszyński) dostaje nazwiska innych klientów oszusta.

Po powrocie do redakcji "Kraju" Smolny i Marcelina nie od razu ujawnią efekty śledztwa w Poznaniu. W grę będzie bowiem wchodziła przyszłość rodziny Krzysztofa i Basi, bo przecież w rękach Smolnego będzie przyszłość byłego męża swojej żony, ojca jej dzieci. Zobacz też: Na Wspólnej, odcinek 4257: Weronika przejrzy Grega! Domyśli się, co Kalski robi żonie

Konfrontacja Smolnego z Andrzejem w 4258 odcinku "Na Wspólnej". Wyda go policji?

Dopiero w 4258 odcinku "Na Wspólnej" Krzysztof skonfrontuje się z Andrzejem i zapowie mu, że prawda o aferze na jego uczelni w Poznaniu wyjdzie na jaw. A to oznacza, że Brzozowski może trafić za kratki. W redakcji Sandra (Ina Sobala), oszustka, która tez załatwiła sobie lewy dyplom, żeby pracować w redakcji "Kraju" , wybiła się na romansie z Gwiazdą zacznie podejrzewać, że Smolny i Marcelina coś ukrywają. Ale nie będzie miała jeszcze pewności, o co chodzi w ich dziennikarskim śledztwie.

Czy Basia w 4258 odcinku "Na Wspólnej" powie synom prawdę o Andrzeju?

Po tym, co Basia usłyszy od Smolnego na temat Andrzeja, w 4258 odcinku "Na Wspólnej" zacznie się martwić, jak powiedzieć synom o aferze z handlem dyplomami, w którą zamieszany jest ich ojciec. Póki co ukryje prawdę przed Danielem (Michał Tomala) i Kubą (Kacper Łukasiewicz).

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