Na Wspólnej, odcinek 4255: Eliza zobaczy Jarka z Martyną! Pożałuje, że go zdradziła i biorą rozwód? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4255 - czwartek, 30.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

Nic nie wskazuje na to, by Eliza i Jarek wrócili do siebie, bo już w 4255 odcinku "Na Wspólnej" spotkają się w sądzie rodzinnym na rozprawie w kwestii opieki nad adoptowanymi dziećmi - Juniorem (Jan Leśniewski) i Hanią (Pola Żak). Co prawda rozwód Bergów nie będzie jeszcze przesądzony, ale z pomocą kuratorki Mączyk (Anna Kędziora) ustalą sprawiedliwy podział opieki nad synem i córką, zanim zapadnie wyrok, że ich małżeństwo już oficjalnie się skończyło. Przez krótką chwilę będzie się nawet wydawało, że emocje między nimi już opadły i dogadają się dla dobra dzieci.

Martyna przerwie spotkanie Jarka i Elizy w barze w 4255 odcinku "Na Wspólnej"

Po rozprawie sądowej Bergowie w 4255 odcinku "Na Wspólnej" pójdą do baru Ziębów i nieoczekiwanie zjawi się tam Martyna Wrońska, nowa kochanka Jarka, która przerwie spotkanie wciąż nierozwiedzionych małżonków. To będzie potężny cios dla Elizy. Nie trudno przewidzieć jej reakcję, skoro na własne życzenie rozbiła rodzinę, nawiązała romans z trenerem boksu Juniora, a teraz będzie musiała ponieść konsekwencje swojej zdrady. Wygląda na to, że Eliza pożałuje rozstania...

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Eliza nie zniesie widoku Jarka i Martyny razem w 4255 odcinku "Na Wspólnej"

Nic dziwnego, bo w 4255 odcinku "Na Wspólnej" Martyna nie będzie się wcale krępowała przed Elizą, żeby pokazać jej, co straciła. Kochanka Jarka, która zjawi się w barze Ziębów zaraz sądowej rozprawie Bergów, okaże mu swoje wsparcie i wystawi cierpliwość Elizy na ciężką próbę. Tym samym stanie się dla niej jasne, że Jarek po rozstaniu nie był zbyt długo sam, że ona odeszła do Bartka, a on znalazł pocieszenie w ramionach pięknej blondynki.

Czy romans Jarka z Martyną przerodzi się w związek w "Na Wspólnej"?

W kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" w wakacje Jarek będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest gotowy na nowy związek z Martyną. Po bolesnym rozpadzie małżeństwa z Elizą ponowne zaufanie drugiej osobie nie będzie łatwe. Martyna może jednak sprawić, że Berg znów uwierzy w szczęście i miłość.

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