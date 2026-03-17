Na Wspólnej, odcinek 4183: Eliza kończy romans z Bartkiem. Wichrowski nie potrafi pogodzić się z jej decyzją - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek serialu "Na Wspólnej" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując solidną dawkę miłosnych intryg i dramatycznych zwrotów akcji. Romans Michała i Lucy rozkwitł, jednak Brzozowski szybko postawił granice, podczas gdy wyraźnie zazdrosna Brygida bezskutecznie szukała pocieszenia w ramionach Remka. W szpitalu z kolei napięcie sięgnęło zenitu, gdy okazało się, że Antek po operacji serca został zakażony gronkowcem, co spotkało się z groźbą pozwu. Nie zabrakło też niepokojących chwil z udziałem zdezorientowanej profesor Agier oraz ostrego konfliktu, który wybuchł po tym, jak Wojtek odmówił nielegalnej pomocy narzeczonemu Andżeli. Bohaterowie zostali postawieni w niezwykle trudnych sytuacjach, które z pewnością będą miały swoje konsekwencje.

"Na Wspólnej" odc. 4183 - streszczenie

Elizę dręczą koszmarne sny, w których jej syn Junior staje się świadkiem jej pocałunku z trenerem. Obawa przed ujawnieniem romansu i jego konsekwencjami skłania ją do podjęcia trudnej decyzji o zakończeniu relacji z Bartkiem, aby chronić dzieci przed rodzinnym dramatem. Wichrowski nie potrafi jednak pogodzić się z jej postanowieniem. W tym samym czasie w domu Cieślików pojawia się policja, a zszokowany Damian dowiaduje się, że jest podejrzany o wysyłanie materiałów o charakterze pedofilskim z jego telefonu. Równolegle, w barze na Wspólnej, Brygida i Iga organizują huczną, podwójną imprezę urodzinową dla swoich córeczek, podczas której Brygida próbuje szczerze porozmawiać z ukochanym o braku intymności w ich związku.

"Na Wspólnej" odc. 4183 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek popularnej telenoweli z pewnością przyniesie widzom potężną dawkę emocji, od dramatycznych zwrotów akcji po rodzinne uroczystości. Fani serialu z niecierpliwością wyczekują, jak potoczą się dalsze losy Elizy, Damiana oraz pozostałych mieszkańców ulicy Wspólnej. Wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane już wkrótce podczas premierowej emisji. Najnowszy, 4183. odcinek serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany we wtorek, 24 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię przyjaźni zrodzonej jeszcze w domu dziecka. Fundamentem opowieści są losy rodzin Ziębów, Hofferów i Brzozowskich, których życiowe ścieżki nieustannie splatają się na tytułowej ulicy. To właśnie tam miłość, dramaty, radości i smutki tworzą niezwykłą mozaikę ludzkich doświadczeń. Serial udowadnia, że prawdziwa przyjaźń może być silniejsza niż więzy krwi, stając się opoką dla kolejnych pokoleń. W serialu występują między innymi:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)

