Na Wspólnej, odcinek 4081. Kryzys u Żbików! Do życia Kasi wkroczy dawny znajomy Piotr - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4081 - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4081 odcinku "Na Wspólnej" w małżeństwie Żbików wszystko się zmieni, gdy do życia Kasi ponownie wkroczy dawny znajomy ze szkoły Piotr! Zdradzamy, że do spotkania po latach dojdzie zupełnym przypadkiem w barze u Ziębów, gdy żona Darka będzie widzieć się tam z pewną kobietą (Klaudia Łapot), która akurat będzie i jego znajomą! I ten sposób i oni na siebie natrafią i od razu się rozpoznają, a wszystko nie skończy się wyłącznie na jednym spotkaniu!

Tym bardziej, że w 4081 odcinku "Na Wspólnej" u Żbików nie będzie najlepiej, gdyż między małżonkami będzie dochodzić do regularnych spięć, które niestety będą przeradzać się w coraz większe konflikty...

Kłótnie poróżnią Żbików w 4081 odcinku "Na Wspólnej"!

I z pewnością swój udział w tym w 4081 odcinku "Na Wspólnej" będzie mieć Kalina, z którą Darek wciąż będzie rywalizował w kancelarii w sprawie bogacza Tomasza (Patryk Pniewski). Tym bardziej, że Trzeciak nie zrezygnuje ze swoich szokujących metod, które wciąż nie będą podobać się Żbikowi, co sprawi, że atmosfera między nimi jeszcze bardziej zgęstnieje! Szczególnie, że dalej będą one skuteczne!

A dalsze problemy Tadeusza (Jakub Pruski) i Darii (Patrycja Topajew) w 4081 odcinku "Na Wspólnej" z pewnością też nie pomogą i dodatkowo odbiją się na małżonkach, którzy nie będą żyć tylko swoim życiem, ale także i ich, co jeszcze bardziej ich poróżni!

Kasia zdradzi Darka w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"?

Czy w 4081 odcinku "Na Wspólnej" Piotr postanowi to wykorzystać, a Kasia mu ulegnie? Zdradzamy, że odnowiona znajomość Żbikowej tak szybko się nie skończy, a ona zacznie coraz częściej spotykać się ze swoim dawnym znajomym i to nie tylko w obecności wspomnianej wcześniej kobiety! I to sprawi, że dawni znajomi jeszcze bardziej się do siebie zbliżą!

Czy zatem w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" u Żbików dojdzie do zdrady, ale tym razem ze strony Kasi? Czy Piotr zastąpi Żbikowej Darka? A może aż tak daleko się nie posunie? Tego dowiemy się już niebawem!