Na Wspólnej, odcinek 4066: Iga odrzuci oświadczyny Jakuba i nie przyjmie pierścionka! Przykry finał zaręczyn - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4066 - wtorek, 12.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

Oświadczyny Jakuba w 4066 odcinku "Na Wspólnej" przebiegnie zupełnie nie po myśli Wójcickiego, który dojrzeje do decyzji o ślubie z Igą i będzie niemal pewny, że policjantka zechce zostać jego żoną! Nic bardziej mylnego... Niestety po fatalnych zaręczynach Igi i Jakuba ich relacja stanie pod znakiem zapytania. Bo skoro Przybysz nie przyjmie pierścionek od ukochanego, Kuba zwątpi w sens ich związku. Ale jak w ogóle do tego dojdzie?

Jak Jakub oświadczy się Idze w 4066 odcinku "Na Wspólnej"?

Dość długo Jakub będzie wahał się jak i kiedy oświadczyć się Idze. Aż wreszcie w 4066 odcinku "Na Wspólnej" uzna, że "odpowiedni" moment może wcale nie nadejść, że wcale nie potrzebuje romantycznej scenerii, specjalnego nastroju, by poprosić Igę, żeby została jego żoną. Zrobi więc to w mieszkaniu Przybysz. Nagle klęknie przed ukochaną, wyciągając czerwone pudełko z pierścionkiem zaręczynowym.

Co na to Iga w 4066 odcinku "Na Wspólnej"? Czy przyjmie oświadczyny Jakuba? Najpierw schowa twarz w dłoniach, a potem pośle Wójcickiemu chłodne spojrzenie, co nie będzie wróżyło niczego dobrego. A kiedy Kuba wstanie z kolan, zamknie pudełko z pierścionkiem, Iga wyjaśni, że to nie tak, że nie chce ślubu z Kubą, nie chce zostać jego żoną, ale na pewno nie teraz.

Czy będzie ślub Igi i Jakuba w "Na Wspólnej"?

Lidia Sadowa na planie "Na Wspólnej" wyjaśniła, że jej bohaterka znajdzie się w takim momencie życia, że ślub z Jakubem nie będzie wchodził w grę.

- Kuba zakłada firmę wespół z moim byłym. Postanawia również się oświadczyć Idze. Odpowiedź Igi nie będzie oczywista, ale wzbudzi to też niepokój i popłoch w Michale - wyjaśniła Sadowa.

Fatalny koniec zaręczyn Igi i Jakuba w 4066 odcinku "Na Wspólnej"? Niezupełnie...

Co prawda Iga w 4066 odcinku "Na Wspólnej" nie przyjmie pierścionka od Kuby, a zaręczyny będą miały fatalny koniec, to w ostatniej scenie zakochani ustalą kompromis i dojdzie między nimi do namiętnego pocałunku.