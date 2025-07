Na Wspólnej, odcinek 4059: Zosia nie wytrzyma rozłąki z Renatą! Odbierze przerażający telefon ze szpitala

"Na Wspólnej" odcinek 4059 - środa, 30.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4059 odcinku "Na Wspólnej" Zosia nie zniesie rozłąki z Renatą, z którą po donosie Marzeny nie będzie mogła się już spotykać! A wszystko przez to, że policja zacznie dochodzenie w sprawie Dziedziców, których biologiczna babcia dziewczynki oskarży o to, że chcieli kupić dziecko Niny (Lilianna Jakubowska), którego ona chciała się pozbyć! I wówczas Renata i Sławek, podobnie z resztą jak biologiczna matka dziewczynki, która już wcześniej zrzekła się co do niej praw, stracą możliwość kontaktu z Zosią, czego ona nie wytrzyma!

I trudno się dziwić, gdyż przecież będzie przyzwyczajona do Dziedziców, a nie Marzeny, której w ogóle nie będzie znać. I z tego względu w 4059 odcinku "Na Wspólnej" wciąż będzie płakać za Renatą, a na dodatek zacznie odmawiać jedzenia, co po przebytej operacji będzie stanowić już dla niej poważne niebezpieczeństwo. I w związku z tym biologiczna babcia dziewczynki już nie będzie mieć wyboru!

Renata zaatakuje Marzenę w szpitalu w 4059 odcinku "Na Wspólnej"!

I w 4059 odcinku "Na Wspólnej" niezwłocznie skontaktuje się z Renatą, którą o wszystkim zaalarmuje. Oczywiście, wówczas przerażona Dziedzicowa natychmiast zjawi się w szpitalu, gdzie poniosą ją emocje! Do tego stopnia, że otwarcie zaatakuje Marzenę i oskarży ją o to, że zgotowała Zosi traumę! A na dodatek wygarnie jej, że jest jeszcze większą egoistką niż jej syn, który po wspólnej nocy z Niną, nie chciał mieć z nią nic wspólnego, gdyż na trzeźwo palił się ze wstydu, że w ogóle poszedł do łóżka z kimś takim jak ona! I z tego względu nawet nie dowiedział się o tym, że dziewczyna urodzi jego dziecko!

I ten wybuch Renaty w 4059 odcinku "Na Wspólnej" niestety nie skończy się dobrze, gdyż to będzie ostatni raz, kiedy będzie jej dane zobaczyć "córeczkę"! Czemu?

Dziedzicowie stracą córkę na dobre w 4060 odcinku "Na Wspólnej"?

Wszystko przez to, że po jej wcześniejszej wizycie u dziecka, stan Zosi na tyle się poprawi, że już w 4060 odcinku "Na Wspólnej", dziewczynka będzie mogła opuścić szpital! Tyle tylko, że Renacie już nie będzie dane jej zobaczyć, gdyż będzie miała ona trafić bezpośrednio do ośrodka adopcyjnego, co doprowadzi Dziedzicową do rozpaczy.

Tym bardziej, gdy w 4060 odcinku "Na Wspólnej" w szpitalu pojawi się pracownica ośrodka adopcyjnego (Katarzyna Dworak), która wcześniej przejęła ich sprawę i z którą ich relacje nie układały się najlepiej. A to dlatego, że kobieta przekaże jej taką wiadomość, że Renata aż nie będzie mogła uwierzyć w to, co słyszy! A zatem, co takiego padnie z jej ust? Przekonamy się już niebawem!