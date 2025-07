Na Wspólnej, odcinek 4054: Nieobliczalna Ania zaatakuje Ewę. Igor stanie w obronie matki - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 4054 odcinku "Na Wspólnej" Ania (Sonia Mietielica) zrzuci na Ewę (Ewa Gawryluk) winę za chorobę Jasia (Kazio Wierzbicki), chociaż to ona nie podała synowi leków, specjalnie wylała je do kwiatka, by dziecko się rozchorowało! Ukochana Igora (Jakub Wesołowski) przejdzie samą siebie, gdy po powrocie z synkiem ze szpitala, zabroni Ewie się do niego zbliżać. Co na to Igor w 4054 odcinku "Na Wspólnej"? Stanie w obronie matki, wymusi na Ance, żeby przeprosiła Ewę. Ale na tym nie koniec szokujących wydarzeń! Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.