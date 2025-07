Na Wspólnej, odcinek 4048: Zosia w szpitalu po wybuchu w przedszkolu! Renata usłyszy od Sławka tragiczne wieści - ZDJĘCIA, WIDEO

W 4048 odcinku "Na Wspólnej" Zosia (Julia Horyń) zostanie ciężko ranna w wybuchu gazu w przedszkolu i trafi do szpitala! Gdy Sławek (Mariusz Słupiński) przyjdzie odebrać córkę, zobaczy na terenie przedszkola policję, straż pożarną i karetki pogotowia. Jeden z funkcjonariuszy nie będzie chciał wpuścić Dziedzica do środka, ale wtedy ten pokaże mu policyjną odznakę. Kilka minut później roztrzęsiony Sławek w 4048 odcinku "Na Wspólnej" zadzwoni do Renaty (Marta Jankowska) i przekaże jej tragiczne wieści o Zosi. Czy ich córka umrze? Sprawdź, co się wydarzy i zobacz ZDJĘCIA.