Na Wspólnej, odcinek 4048: Anka zacznie śledzić Ewę i swojego syna! Zagrozi dziecku? - ZDJĘCIA, WIDEO

W 4048 odcinku "Na Wspólnej" nadopiekuńcza Anka (Sonia Mietielica) uzna Ewę (Ewa Gawryluk) za zagrożenie dla swojego dziecka, nie zaufa matce Igora (Jakub Wesołowski) na tyle, by zostawić z nią małego Jasia (Kazio Wierzbicki). Przed wizytą w gabinecie rehabilitacji Ania zacznie się dziwnie zachowywać. Stanie się nerwowa, co nie umknie uwadze Ewy i Igora. To, co stanie się później w 4048 odcinku "Na Wspólnej" będzie jednak większym szokiem. Anka będzie śledzić Ewę spacerującą z Jasiem, żeby babcia nie zrobiła mu krzywdy! Zobacz WIDEO tej sceny i poznaj szczegóły.