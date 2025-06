Na Wspólnej, odcinek 4047: Danka wywalona ze szkoły! Bednarczuk stanie murem za przyjaciółką - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4047 - środa, 9.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

Danka zawieszona w obowiązkach w 4047 odcinku „Na Wspólnej”! Nie może wrócić do szkoły, co będzie zresztą niemożliwe, skoro Zimińska pójdzie na odsiadkę za kraty. Przypomnijmy, że chodzi o rzekome przemycanie narkotyków, za co straż graniczna aresztuje ukochaną Marka (Grzegorz Gzyl) na lotnisku. Dokładnie wtedy, kiedy wraz z Teresą postanowią wsiąść do samolotu lecącego do Włoch. Niestety wycieczka do Rzymu okaże się kompletną klapą, bo zanim w ogóle uda się wsiąść w samolot. Funkcjonariusze zabiorą Zimińską na przesłuchanie.

Sytuacja stanie się o tyle trudna, że Danusia nie ma jak udowodnić swojej niewinność. Wszystko wskaże na to, że faktycznie próbowała przemycić narkotyki przez granicę. Straż nie uwierzy, że pluszak, w których schowane będą nielegalne substancje, nie należy do Zimińskiej. Jakaś obca osoba wręczy Danusi zabawkę i zniknie. Zrobi to akurat w miejscu, gdzie kamery lotniskowe nie łapią obrazu.

Danusia wywalona ze szkoły w 4047 odcinku „Na Wspólnej”

Sytuacja Danusi mocno się zaostrzy. Już w 4047 odcinku „Na Wspólnej” wyda się, że nie ma prawa wykonywać zawodu. Kurator zjawi się w liceum u obwieści, że Zimińska jest oficjalnie zawieszona. Zresztą niby jak miałaby przyjść do pracy, skoro utknie za kratami. Chociaż nie pojawi się ostateczne wydalenie ze szkoły, jeśli sprawa z narkotykami szybko się nie wyjaśni, może to być sprawa nie do odwrócenia!

Bednarczuk stanie murem za Danusią w 4047 odcinku „Na Wspólnej”

Co prawda, Teresa wykaże się lojalnością i spróbuje przemówić kuratorowi do rozsądku. On niestety będzie nieugięty, bo dowody na winę Danusi będą mocne, a jej tłumaczeń nie ma jak udowodnić. Bednarczuk poczuje kamień w sercu, bo przecież to na jej oczach rozegrał się dramat na lotnisku. Ona także nie poleci do Włoch, bo przecież przyjaciółka nie wsiądzie w samolot, skoro trafi na przesłuchanie. Bednarczuk będzie jednak wiedziała, że oskarżenia wobec koleżanki mają się nijak do rzeczywistości. Szkoda tylko, że dość trudno to udowodnić.