Na Wspólnej, odcinek 4037: Junior zabije włamywacza? Berg i Cielecki uratują mu życie - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4037 - środa, 25.06.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4037 odcinku "Na Wspólnej" Eliza i Jarek zaczną straszliwie się martwić serią włamań w ich bloku. I z tego względu mocno uczulą Hanusię (Pola Żak) i Juniora, aby dokładnie zamykali drzwi przed wyjściem z domu. Tyle tylko, że przybrane dzieciaki do końca ich nie posłuchają, a zwłaszcza ich syn, który w tym momencie będzie bardziej zaintrygowany rozmową przed telefon.

Do tego stopnia, że w 4037 odcinku "Na Wspólnej" zostawi właśnie otwarte drzwi, co włamywacz postanowi wykorzystać! I w trakcie nieobecności rodziny wkroczy do środka. Tyle tylko, że zostanie nakryty na gorącym uczynku właśnie przez Juniora, który jako pierwszy wróci do mieszkania ze szkoły! I dozna szoku!

Junior uderzy włamywacza deskorolką w 4037 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4037 odcinku "Na Wspólnej" spanikowany Junior zadziała pod wpływem emocji i uderzy intruza swoją deskorolką tak mocno, że mężczyzna upadnie na ziemię i nie będzie dawał oznak życia. I przez to w pierwszej chwili przyszywany syn Bergów pomyśli, że go zabił! I natychmiast skontaktuje się z dziadkiem, któremu przekaże szokującą wiadomość!

Oczywiście, w 4038 odcinku "Na Wspólnej" senior nie zostawi go w potrzebie i ruszy mu z pomocą! I to nie sam, gdyż Junior będzie mógł liczyć zarówno na Berga, jak i Cieleckiego, dzięki którym mężczyzna szybko wyląduje w szpitalu i przeżyje! I wówczas cała trójka odetchnie z ulgą, ale niestety tylko do czasu aż przy łóżku włamywacza zjawi się jego przerażona narzeczona!

Czy syn Bergów poniesie prawne konsekwencje swojego czynu w 4037 odcinku "Na Wspólnej"?

A to dlatego, że w 4038 odcinku "Na Wspólnej" mężczyzna jej nie rozpozna! I choć dziewczynie w końcu uda się go odszukać, to jednak on nie będzie wiedział, kim ona jest! A wszystko przez to, że najwyraźniej uderzenie przez Juniora będzie tak silne, że włamywacz straci pamięć!

Czy zatem w 4038 odcinku "Na Wspólnej" przybrany syn Bergów poniesie za to konsekwencje? Możliwe, że nie, gdyż Cielecki od razu podsunie mężczyźnie do podpisania papier, dzięki któremu być może uda mu się uratować Juniora przed dalszymi konsekwencjami! Ale czy narzeczona mężczyzny tak łatwo odpuści? Tego dowiemy się już niebawem!

Na Wspólnej. Wstrząs w życiu Kasi Żbik! Wróci uczeń, który sprowadził na nią problemy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.