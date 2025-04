Na Wspólnej

Na Wspólnej, odcinek 4007: Tragiczny finał baby shower ciężarnej Ani! Igor umrze ze strachu o ukochaną - ZDJĘCIA

W 4007 odcinku "Na Wspólnej" Julka (Maja Oświecińska) zorganizuje baby shower dla Ani (Sonia Mietielica) w barze u Ziębów, gdzie zaprosi także Igora (Jakub Wesołowski) i Ewę (Ewa Gawryluk)! I choć goście zjawią się na miejscu o wyznaczonej porze, to jednak ciężarna będzie się już mocno spóźniać, czym mocno zaniepokoi Nowaka! Do tego stopnia, że w 4007 odcinku "Na Wspólnej" ukochany postanowi to sprawdzić i w efekcie cała 3 przeniesie się do mieszkania dziennikarza, gdzie faktycznie ją zastaną! W jakim stanie? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!