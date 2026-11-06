Dramat w "Na Wspólnej". Weronika zginie z ręki Kalskiego?! Znamy szczegóły - ZDJĘCIA

Porwanie w "Na Wspólnej". Greg Kalski więzi żonę Ewelinę i córkę Jagodę

Seria dramatycznych zdarzeń rozpocznie się od tajemniczego zaginięcia Jagody. W 4309. odcinku serialu "Na Wspólnej" zaniepokojony Kacper dostrzeże, że nastolatka od kilku dni milczy i całkowicie zaprzestała jakiejkolwiek aktywności w mediach społecznościowych. Chłopak natychmiast podniesie alarm, informując o swoich obawach matkę oraz Lwa. Weronika osobiście wybierze się na miejsce, aby wyjaśnić losy dziewczyny i jej matki, jednak odkryje jedynie, że cała rodzina Kalskich zapadła się pod ziemię. W tym samym czasie okaże się, że Greg wywiózł Ewelinę i jej córkę do opuszczonego domku z dala od cywilizacji. Kiedy uwięzionej Jagodzie uda się na moment przejąć telefon, błyskawicznie wyśle wiadomość do Kacpra.

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Weronika Roztocka i Robert Tadeusiak ruszają na ratunek uwięzionym kobietom

Po otrzymaniu sygnału od zaginionej nastolatki Weronika wraz z Kacprem udadzą się na komisariat, by przekazać Robertowi Tadeusiakowi treść wiadomości i dokładne namiary na kryjówkę porywacza. Akcja ratunkowa rozegra się w 4310. odcinku "Na Wspólnej". Policjant wspólnie z Roztocką wkroczą na teren posesji w momencie, gdy Greg Kalski opuści dom, aby trochę pobiegać. Zastraszona Ewelina z początku będzie opierać się przed ucieczką, lecz ostatecznie pod wpływem namów córki zdecyduje się zawalczyć o odzyskanie wolności. Po udanym oswobodzeniu przetrzymywanych kobiet prawniczka zaoferuje Ewelinie wsparcie w załatwieniu sądowego zakazu zbliżania się dla jej męża. Roztocka nie weźmie jednak pod uwagę tego, że pałający żądzą zemsty oprawca obierze za cel również ją.

"Na Wspólnej". Greg Kalski atakuje Weronikę Roztocką - ZDJĘCIA

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Brutalny napad w 4311. odcinku "Na Wspólnej". Greg Kalski zaatakuje Weronikę Roztocką

Kulminacja dramatu nastąpi w prywatnym domu prawniczki, dokładnie w chwili, gdy Lew i Kacper na krótko wyjdą z budynku. Wówczas do środka wedrze się rozwścieczony Greg, który kategorycznie zażąda zdradzenia kryjówki swojej żony. Gwałtowna wymiana zdań pomiędzy nim a gospodynią błyskawicznie przerodzi się w fizyczne starcie. Podczas szarpaniny agresywny Kalski odepchnie Weronikę z taką siłą, że ta uderzy głową o stopnie schodów i natychmiast straci przytomność. Bezwzględny napastnik ucieknie, nie wzywając nawet karetki pogotowia do nieprzytomnej ofiary. Dopiero Robert, którego zaniepokoi brak kontaktu z Roztocką, zjawi się pod jej adresem w momencie, gdy życie kobiety będzie już wisiało na włosku.

Czy Weronika Roztocka z "Na Wspólnej" przeżyje? Lew Nalepa załamie się po tragedii

W następnych odsłonach "Na Wspólnej" personel medyczny stoczy dramatyczną batalię o uratowanie ciężko rannej Weroniki. Ze względu na krytyczny stan pacjentki specjaliści będą musieli przeprowadzić pilną operację mózgu. Choć sam zabieg zakończy się sukcesem i pozwoli ocalić jej życie, to Roztocka nie wybudzi się i będzie utrzymywana w śpiączce farmakologicznej. Rodzina oraz przyjaciele prawniczki pogrążą się w niepewności co do jej szans na powrót do pełni sił. Widok walczącej o zdrowie partnerki kompletnie zdruzgocze Lwa, który zacznie obarczać się winą za tę tragedię. Odpowiedź na pytanie, czy bohaterka wyjdzie z tego bez szwanku, przyniosą dopiero kolejne odcinki serialu "Na Wspólnej".

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD