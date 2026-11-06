Pierwsza miłość, odcinek 4290: Maciek zostawi pożegnalną wiadomość! Jego nagranie zszokuje Julkę - ZDJĘCIA

Maciek zostawi pożegnalną wiadomość w 4290. odcinku „Pierwszej miłości”

Niepokojące wydarzenia rozpoczną się od kartki, którą Maciek zostawi w domu. Znajdzie się na niej pożegnalna wiadomość. Jolka i Tomek początkowo uznają, że chłopak zrobił sobie żart, jednak jego nieobecność sprawi, że przestaną traktować sprawę lekko. Nie będą wiedzieli, gdzie go szukać ani co właściwie zamierza.

Sytuację dodatkowo skomplikuje nieobecność Kingi. Kobieta wyjedzie, dlatego Jolka i Tomek zwrócą się o pomoc do Janka. Ten postanowi wykorzystać swoje znajomości i poprosi o wsparcie znajomego policjanta. Wspólnie spróbują namierzyć telefon Maćka. Każda kolejna chwila bez wiadomości od chłopaka będzie jednak potęgować niepokój jego bliskich.

Maciek wyśle Julce nagranie w 4290. odcinku „Pierwszej miłości”

Jeszcze bardziej zastanawiające okaże się zachowanie Maćka wobec Julki. Chłopak wyśle jej nagranie, w którym złoży szokujące wyznanie. Nie będzie to zwykła wiadomość, jakich wymieniali ze sobą wcześniej.

Warto przypomnieć, że problemy Julki narastały już w odcinkach 4282. i 4283. Dziewczyna otrzymywała wiadomości od prześladującego ją hejtera, a z czasem zaczęła wierzyć w kierowane pod jej adresem oskarżenia. W odcinku 4283. Maciek odwiedził ją i próbował poprawić jej nastrój. Julka była jednak wyraźnie przybita i nie zainteresowała się nawet jego relacją z eko-eventu. Chłopak chciał ją pocieszyć, ale posunął się za daleko.

Teraz to właśnie Julka otrzyma od niego nagranie z wyznaniem, które może mieć szczególne znaczenie w kontekście ich wcześniejszych problemów. Na razie nie wiadomo, co dokładnie Maciek jej przekaże. Pewne jest natomiast, że jego bliscy będą próbowali ustalić, gdzie zniknął.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4290. odcinka

Odcinek 4290. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 20 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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