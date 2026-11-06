Pierwsza miłość, odcinek 4289: Tajemnicze rany Julki wywołają niepokój. Marysia poprosi o pomoc Maćka - ZDJĘCIA

Marysia zauważy zmianę w zachowaniu Julki w 4289. odcinku „Pierwszej miłości”

Marysia (Aneta Zając) dowie się, że Julka (Dąbrówka Kruk) zrezygnowała z warsztatów ekologicznych. Dla matki będzie to kolejny sygnał, że z córką dzieje się coś niedobrego. Dziewczyna jeszcze niedawno angażowała się w ekologiczne inicjatywy, a teraz wyraźnie straci zainteresowanie aktywnością, która wcześniej sprawiała jej przyjemność.

Marysia nie będzie jednak potrafiła ustalić, co stoi za tą zmianą. Julka nie zechce się przed nią otworzyć, a próby nawiązania rozmowy nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Zaniepokojona matka postanowi więc poprosić o pomoc Maćka. Liczy, że chłopakowi łatwiej będzie dotrzeć do dziewczyny i dowiedzieć się, co ją trapi.

Maciek zobaczy rany na rękach Julki w 4289. odcinku „Pierwszej miłości”

Spotkanie z Julką przyniesie niepokojące odkrycie. Maciek zauważy na rękach dziewczyny dziwne rany. Nie będzie to kolejny sygnał, który można łatwo zbagatelizować. W połączeniu z jej wycofaniem i rezygnacją z warsztatów sytuacja zacznie wyglądać coraz poważniej.

Problemy Julki nie pojawiły się z dnia na dzień. W odcinku 4282. otrzymywała już niepokojące wiadomości od internetowego prześladowcy. Hejter skutecznie podważał jej pewność siebie, a dziewczyna zaczęła wierzyć w kierowane pod jej adresem oskarżenia. W odcinku 4283. Maciek odwiedził ją po nieudanym eko-evencie. Zauważył wtedy, że Julka jest przybita i nie interesuje jej nawet jego relacja z wydarzenia, które sama wcześniej organizowała.

Teraz do tych sygnałów dojdą tajemnicze rany. Marysia będzie miała powody, by jeszcze bardziej martwić się o córkę. Nie wiadomo jednak, co dokładnie doprowadziło do ich powstania ani czy Julka zdecyduje się wyjaśnić Maciekowi, co się z nią dzieje.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4289. odcinka

Odcinek 4289. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w czwartek, 19 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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