Pierwsza miłość, odcinek 4289: Tajemnicze rany Julki wywołają niepokój. Marysia poprosi o pomoc Maćka - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-11-06 13:49

W odcinku 4289. serialu „Pierwsza miłość” Marysia (Aneta Zając) odkryje kolejny niepokojący sygnał dotyczący swojej córki. Julka (Dąbrówka Kruk) przestanie chodzić na warsztaty ekologiczne, choć jeszcze niedawno bardzo jej na nich zależało. Zaniepokojona matka nie będzie potrafiła dotrzeć do dziewczyny, dlatego poprosi o pomoc Maćka. Chłopak zauważy na rękach Julki dziwne rany, które jeszcze bardziej zwiększą obawy o jej stan.

Marysia zauważy zmianę w zachowaniu Julki w 4289. odcinku „Pierwszej miłości”

Marysia (Aneta Zając) dowie się, że Julka (Dąbrówka Kruk) zrezygnowała z warsztatów ekologicznych. Dla matki będzie to kolejny sygnał, że z córką dzieje się coś niedobrego. Dziewczyna jeszcze niedawno angażowała się w ekologiczne inicjatywy, a teraz wyraźnie straci zainteresowanie aktywnością, która wcześniej sprawiała jej przyjemność.

Marysia nie będzie jednak potrafiła ustalić, co stoi za tą zmianą. Julka nie zechce się przed nią otworzyć, a próby nawiązania rozmowy nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Zaniepokojona matka postanowi więc poprosić o pomoc Maćka. Liczy, że chłopakowi łatwiej będzie dotrzeć do dziewczyny i dowiedzieć się, co ją trapi.

Maciek zobaczy rany na rękach Julki w 4289. odcinku „Pierwszej miłości”

Spotkanie z Julką przyniesie niepokojące odkrycie. Maciek zauważy na rękach dziewczyny dziwne rany. Nie będzie to kolejny sygnał, który można łatwo zbagatelizować. W połączeniu z jej wycofaniem i rezygnacją z warsztatów sytuacja zacznie wyglądać coraz poważniej.

Problemy Julki nie pojawiły się z dnia na dzień. W odcinku 4282. otrzymywała już niepokojące wiadomości od internetowego prześladowcy. Hejter skutecznie podważał jej pewność siebie, a dziewczyna zaczęła wierzyć w kierowane pod jej adresem oskarżenia. W odcinku 4283. Maciek odwiedził ją po nieudanym eko-evencie. Zauważył wtedy, że Julka jest przybita i nie interesuje jej nawet jego relacja z wydarzenia, które sama wcześniej organizowała.

Teraz do tych sygnałów dojdą tajemnicze rany. Marysia będzie miała powody, by jeszcze bardziej martwić się o córkę. Nie wiadomo jednak, co dokładnie doprowadziło do ich powstania ani czy Julka zdecyduje się wyjaśnić Maciekowi, co się z nią dzieje.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4289. odcinka

Odcinek 4289. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w czwartek, 19 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

Sonda
Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość?
Pierwsza miłość odc. 4277. Julka (Dąbrówka Kruk), Maciek (Yan Polovnikov)
Galeria zdjęć 5
Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

ROLKI